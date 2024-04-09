"Грав у Counter Strike за терористів": спецпризначенці у РФ "скрутили" геймера (відео)

У ЗМІ передали, що поліція та спецпідрозділи увірвались у комп'ютерний клуб та поклали хлопця обличчям на підлогу. Його переляканий "сусід" навіть відкинув мишку з клавіатурою.

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У Росії спецпризначенці увірвались в комп'ютерний клуб, щоб "скрутити" геймера. Він нібито грав у Counter Strike на боці терористів. Деталями інциденту 9 квітня поділились в E1.RU.

Інцидент стався у місті Нижній Тагіл. У комп’ютерний клуб "КіберПрайд" увірвались поліціянти та спецпризначенці. Вони "відірвали від комп'ютера" та поклали на підлогу одного з геймерів. Хлопця затримали на очах у інших відвідувачів.

"На кадрах видно, як троє силовиків у касках та бронежилетах і двоє у цивільному забігають, кладуть геймера обличчям униз на підлогу та фіксують на очах у його здивованого сусіда. Той навіть кинув клавіатуру з мишкою і відсунувся якомога далі, щоби не заважати спецоперації", — передали журналісти.

Один з очевидців розповів редакції, що затримання сталося минулого тижня.

"Затриманий молодий хлопець, приблизно двадцяти років, у цей момент грав у Counter Strike за терористів, і тут на нього настрибують не віртуальні, а реальні спецпідрозділи. Дуже несподівано", — сказав він.

За що саме був затриманий геймер, наразі невідомо.

Нагадаємо, у Росії 7 квітня загорілося унікальне судно "Катерина Велика". Пожежу ліквідували лише зранку наступного дня.

У росЗМІ передавали, що група мобілізованих росіян відмовилась виконувати указ та їхати воювати в Україну. Після цього бійців зачинили у казармі.