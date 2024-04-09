"Играл в Counter Strike за террористов": спецназовцы в РФ "скрутили" геймера (видео)

В СМИ передали, что полиция и спецподразделения ворвались в компьютерный клуб и положили парня лицом на пол. Его испуганный "сосед" даже отбросил мышку с клавиатурой.

Related video

В России спецназовцы ворвались в компьютерный клуб, чтобы "скрутить" геймера. Он якобы играл в Counter Strike на стороне террористов. Деталями инцидента 9 апреля поделились в E1.RU.

Инцидент произошел в городе Нижний Тагил. В компьютерный клуб "КиберПрайд" ворвались полицейские и спецназовцы. Они "оторвали от компьютера" и положили на пол одного из геймеров. Парня задержали на глазах у других посетителей.

"На кадрах видно, как трое силовиков в касках и бронежилетах и двое в штатском забегают, кладут геймера лицом вниз на пол и фиксируют на глазах у его изумленного соседа. Тот даже бросил клавиатуру с мышкой и отодвинулся как можно дальше, чтобы не мешать спецоперации", — передали журналисты.

Один из очевидцев рассказал редакции, что задержание произошло на прошлой неделе.

"Задержанный молодой парень, примерно двадцати лет, в этот момент играл в Counter Strike за террористов, и тут на него наскакивает не виртуальный, а реальный спецназ. Очень неожиданно", — сказал он.

За что именно был задержан геймер, пока неизвестно.

Напомним, в России 7 апреля загорелось уникальное судно "Екатерина Великая". Пожар ликвидировали только утром следующего дня.

В росСМИ передавали, что группа мобилизованных россиян отказалась выполнять указ и ехать воевать в Украину. После этого бойцов закрыли в казарме.