Шутер Half-Life 3 можуть показати вже завтра: нові чутки в гейміндустрії

Значуща подія в індустрії відеоігор може відбутися на церемонії вручення премії The Game Awards. Нову гру від Valve чекають понад 20 років.

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Легендарний шутер Half-Life 3 можуть показати завтра, 13 грудня, на церемонії вручення премії The Game Awards, одній із найбільш значущих подій в індустрії відеоігор. Про це повідомив у соцмережі X (раніше — Twitter) Німа Зейгхамі, віцепрезидент компанії Infinite Reality, що працює в індустрії XR і штучного інтелекту.

Зейгхамі наголошує, що це — всього лише чутки. Він десь почув про цю подію, але сам у це не вірить. Достовірно відомо, що на The Game Awards покажуть нові ігри Mafia і Borderlands.

"Слух, який я почув, і я не жартую, полягає в тому, що Гейб Ньюелл (головний виконавчий директор компанії-розробника шутера Valve) приїде, щоб анонсувати Half-Life 3. Я особисто в це не вірю", — сказав він.

Американський журналіст Джейсон Шраєр повідомив про щонайменше два анонси, в наявність яких не вірять геймери.

"Є щонайменше дві речі, які змусять вас, хлопці, відреагувати так: "О, чорт, не можу повірити в це!" — проанонсував він.

Геймерські ЗМІ зазначають, що в появу Half-Life 3 складно повірити навіть завзятим фанатам гри, адже Half-Life 2 було випущено понад 20 років тому. Чутки про Half-Life 3 активізувалися в останні місяці, її називають "найзнаменитішим довгобудом".

Деякі джерела зазначають, що йдеться не про гру, а про нову VR-гарнітуру від Valve.

Нагадаємо, 20 листопада вийшла друга частина легендарної франшизи Stalker. Для комфортного геймінгу на високих налаштуваннях знадобиться досить потужний комп'ютер із відеокартою GTX 1080 Ti або RTX 2070 Super.

Фокус раніше писав, що виходи нових ігор є причиною найбільших сплесків використання інтернет-трафіку. Так, гра Call of Duty: Black Ops 6 залучила рекордний трафік за всю історію ігор у Великій Британії.