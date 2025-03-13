Ремастер Half-Life 2 вийде 18 березня і буде безкоштовним для власників оригінальної гри

Замість третьої частини гри, розробка якої триває вже 20 років, графіку другої гри вирішили поліпшити.

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NVIDIA оголосила, що вже 18 березня в Steam з'явиться демоверсія Half-Life 2 RTX від Orbifold Studios, і показала її трейлер. Мова про безкоштовне графічне оновлення класичної гри від Valve на базі RTX Remix. Про це повідомляє IGN.

30 хвилин гри в ремастер Half-Life 2

Одночасно видання IGN поділилося получасним ігровим процесом у 4К з 60 к/с і показало, який вигляд мають рівні "Ми не ходимо в Рейвенхольм..." і "Нова Проспект" тепер на відеокарті NVIDIA GeForce RTX 5090: оновлене освітлення, тіні та віддзеркалення, трасування променів, генерація кадрів останньої версії та поліпшені асети.

Нагадаємо, Half-Life 2 вийшла ще 2003 року. І з того часу фанати чекають на продовження пригод ученого Гордона Фрімена.

Чутки цього року щодо гри знову активізувалися, а в спільноті її називають "найзнаменитішим довгобудом" в історії ігрової індустрії.

Фанати очікували, що легендарний шутер Half-Life 3 покажуть 13 грудня на церемонії вручення премії The Game Awards, одній із найбільш значущих подій в індустрії відеоігор. Але це виявилися тільки чутки.