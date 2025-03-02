Мужчина стал самым богатым человеком на планете благодаря ошибке: как это произошло

Ошибка была допущена двумя сотрудниками банка: одним, осуществлявшем платеж, и другим, который должен был проверить транзакцию.

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Нью-йоркский банк Citigroup ошибочно зачислил клиенту 81 триллион долларов вместо 280. Для сравнения: рыночная стоимость всего этого учреждения составляет около 149 миллиардов долларов. Через несколько часов транзакцию отменили, сославшись на операционные проблемы. Об этом случае пишет издание Financial Times.

Отмечается, что досадная ошибка произошла в апреле прошлого года и была допущена двумя сотрудниками: одним, осуществлявшем платеж, и другим, который должен был проверить транзакцию. Ошибку обнаружили только через полтора часа, после этого транзакцию окончательно отменили.

В заявлении, отправленном по электронной почте, банк сообщил информационному агентству Reuters, что его "контролеры" немедленно обнаружили технический сбой в записи между двумя счетами и остановили операцию. Об ошибке сразу сообщили Федеральной резервной системе и Управлению денежного обращения (OCC).

Согласно внутреннему отчету, в прошлом году Citigroup имел 10 промахов на сумму 1 миллиард долларов. Руководство учреждения отказывается комментировать эту информацию. Однако в прошлом месяце финансовый директор Марк Мейсон заявил, что Citigroup тратит больше средств для решения проблем с соблюдением требований законодательства. Он имел в виду регуляторные штрафы за управление рисками и управление данными.

Интересно, что в июле прошлого года этот банк оштрафовали на 136 миллионов долларов за недостаточный прогресс в решении вышеупомянутых недостатков.

Напомним, ранее Фокус писал о 39-летней миллионерше Бернадетт Джой, ведущей подкаста Crush Your Money Goals, которая десятилетие работала HR-менеджером. За это время она выработала три главные привычки, которые помогли ей развивать сильные стороны, накапливать капитал и достигать значительных высот.

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