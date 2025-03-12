Банк по ошибке "похоронил" клиентку: женщина требует 5 млн фунтов компенсации (фото)

Маситокозе Мойо попыталась закрыть счет в одном банке и перевести средства в другой. Однако сотрудник кредитно-финансового учреждения, оформляя заявку, по ошибке отметил ее как "умершую".

Related video

45-летняя Маситокозе Мойо из Великобритании пережила настоящий кошмар после того, как банк Co-operative по ошибке зарегистрировал ее как умершую. Ошибка привела к аннулированию ее банковских счетов, кредитных карт, водительских прав и паспорта, а также к финансовым и личным проблемам. Об этом пишет Daily Star.

Проблемы начались 5 февраля, когда женщина попыталась закрыть счет в Co-op и перевести средства в банк Santander. Однако сотрудник кредитно-финансового учреждения, оформивший заявку, ошибочно отметил ее как "умершую". В результате банк уведомил кредиторов клиентки, заблокировав ее счета и даже присвоив ей номер свидетельства о смерти.

О страшной ошибке Маситокозе узнала лишь спустя несколько дней, когда ее кредитная карта была отклонена в магазине Sainsbury's. После этого все ее банковские карты оказались недействительными, и ей пришлось занимать деньги у соседей.

Женщина не смогла поехать в отпуск в Южную Африку из-за аннулированного паспорта Фото: SWNS

Последствия ошибки оказались разрушительными: женщина не смогла поехать в отпуск в Южную Африку из-за аннулированного паспорта, а ее водительские права были признаны недействительными, что привело к штрафам за езду без налогов на автомобиль. Банк также уведомил коммунальные службы и страховую компанию, что доставило дополнительные неудобства.

Чтобы восстановить доступ к своим финансам, Маситокозе потребовалось 16 дней, а восстановление документов продолжается до сих пор. Женщина утверждает, что испытала серьезный стресс, страдает от кратковременной потери памяти и намерена судиться с Co-op, требуя компенсацию в размере 5 млн фунтов стерлингов.

"Это не просто ошибка, это разрушило мою жизнь. Они не предложили мне никакой компенсации, и я собираюсь подать на них в суд", — заявила пострадавшая.

В свою очередь, представитель банка Co-operative извинился за случившееся и заверил, что компания работает над исправлением ситуации и пересматривает внутренние процессы, чтобы избежать подобных ошибок в будущем.

Ранее Фокус сообщал, что женщину посадили в тюрьму после того, как она "поговорила" со снимком Иисуса. Решение суда было вынесено после того, как несколько христианских групп подали в полицию жалобы на Рату Талису по обвинению в богохульстве.

Также стало известно, что новая жена мужчины выбросила видеокассеты с покойной супругой. Мужчина хранил записи на протяжении 16 лет, планируя показать дочери в день ее 18-летия, чтобы она смогла увидеть и услышать свою мать, которую не помнила из-за ее ранней смерти.