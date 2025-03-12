Банк помилково "поховав" клієнтку: жінка вимагає 5 млн фунтів компенсації (фото)

Масітокозе Мойо спробувала закрити рахунок в одному банку і переказати кошти в інший. Однак співробітник кредитно-фінансової установи, оформлюючи заявку, помилково зазначив її як "померлу".

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45-річна Масітокозе Мойо з Великої Британії пережила справжній кошмар після того, як банк Co-operative помилково зареєстрував її як померлу. Помилка призвела до анулювання її банківських рахунків, кредитних карток, водійських прав і паспорта, а також до фінансових та особистих проблем. Про це пише Daily Star.

Проблеми почалися 5 лютого, коли жінка спробувала закрити рахунок у Co-op і переказати кошти в банк Santander. Однак співробітник кредитно-фінансової установи, який оформив заявку, помилково зазначив її як "померлу". У результаті банк повідомив кредиторів клієнтки, заблокувавши її рахунки і навіть присвоївши їй номер свідоцтва про смерть.

Про страшну помилку Масітокозе дізналася лише через кілька днів, коли її кредитну картку відхилили в магазині Sainsbury's. Після цього всі її банківські картки виявилися недійсними, і їй довелося позичати гроші у сусідів.

Жінка не змогла поїхати у відпустку до Південної Африки через анульований паспорт Фото: SWNS

Наслідки помилки виявилися руйнівними: жінка не змогла поїхати у відпустку в Південну Африку через анульований паспорт, а її водійські права були визнані недійсними, що призвело до штрафів за їзду без податків на автомобіль. Банк також повідомив комунальні служби та страхову компанію, що завдало додаткових незручностей.

Щоб відновити доступ до своїх фінансів, Масітокозі знадобилося 16 днів, а відновлення документів триває досі. Жінка стверджує, що зазнала серйозного стресу, страждає від короткочасної втрати пам'яті та має намір судитися з Co-op, вимагаючи компенсацію в розмірі 5 млн фунтів стерлінгів.

"Це не просто помилка, це зруйнувало моє життя. Вони не запропонували мені жодної компенсації, і я збираюся подати на них до суду", — заявила постраждала.

Зі свого боку, представник банку Co-operative вибачився за те, що трапилося, і запевнив, що компанія працює над виправленням ситуації та переглядає внутрішні процеси, щоб уникнути подібних помилок у майбутньому.

Раніше Фокус повідомляв, що жінку посадили до в'язниці після того, як вона "поговорила" зі знімком Ісуса. Рішення суду було ухвалено після того, як кілька християнських груп подали в поліцію скарги на Рату Талісу за звинуваченням у богохульстві.

Також стало відомо, що нова дружина чоловіка викинула відеокасети з покійною дружиною. Чоловік зберігав записи впродовж 16 років, плануючи показати доньці в день її 18-річчя, щоб вона змогла побачити і почути свою матір, яку не пам'ятала через її ранню смерть.