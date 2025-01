Гравці зможуть понюхати грибок-паразит у грі The Last of Us: представлено нову технологію (відео)

Компанія Sony нещодавно показала революційну технологію, яка виведе занурення в ігри на новий рівень.

Компанія Sony зі своїм концептом Future Immersive Entertainment вийшла на новий рівень перегонів за найкраще занурення в гру. Замість того, щоб зосередитися на вдосконаленні технології VR, компанія вирішила поекспериментувати з нюхом та іншими почуттями людини, пише Nerd Stash.

На щастя чи на нещастя, але Sony вирішила продемонструвати свою нову ігрову технологію на грі "Одні з нас" The Last of Us, яка побудована навколо грибкових спор, зомбі та повального тління. Свою нову технологію компанія вже представила на нещодавній виставці CES 2025 (Consumer Electronics Show).

Розробка Sony являє собою величезний світлодіодний куб, розміром з кімнату, в якій мають перебувати гравці.

За задумом розробників, стіни цієї кімнати надалі відіграватимуть роль величезних моніторів або екранів, інші механізми в кімнаті призначені для активації інших органів чуття.

Так, крім візуальної взаємодії, також світлодіодна кімната задіює нюх гравців та інше: "звук, тактильні відчуття, запах і атмосферу". Основне завдання технології полягає в тому, щоб гравці ще більше залучалися до ігрового процесу.

Концепт Sony, судячи з усього, буде на голову вищим за попередню технологію VR, яка задіяла тільки зір гравців.

Але новий концепт поки залишається експериментальним, і дуже далекий від того, щоб з'явитися в будинках звичайних гравців. Ба більше, розроблені сцени для Future Immersive Entertainment поки що залишаються нерухомими, а управління гравців досить обмежене.

Також поки незрозуміло, які запахи зможе імітувати технологія і наскільки вони будуть близькі до реальних. Але оскільки Sony вибрала The Last of Us як демонстрацію цієї технології, гравців, судячи з усього, чекатиме сморід Лускунів.

