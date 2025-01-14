Паркур в Assassin "s Creed Shadows буде іншим: розробники показали, що зміниться (відео)

Компанія Ubisoft внесла зміни в систему паркуру, яка прославила цілу серію ігор.

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У всіх частинах Assassin's Creed паркур був відмінною рисою, яка займала одне з головних місць в іграх. Але в міру еволюції ігор загалом, піше пересування дедалі більше відсувалося на другий план, поступаючись на користь складніших систем потайного бою, або інших механік пересування. Наприклад, їзда на конях або ж керування вітрильними човнами, пише PC Gamer.

Але Assassin's Creed Shadows має намір змінити ситуацію, що склалася, тому розробник Ubisoft вніс численні доповнення у фірмову систему бігу.

Цього разу Ubisoft по-справжньому зосередилася на деталях, можливо, саме тому дату виходу гри було перенесено з лютого на 20 березня 2025 року.

Усі нововведення в паркурі були детально описані в блозі, який опублікували на офіційному сайті Ubisoft.

Попри те, що основи в грі залишаться колишніми (утримання кнопки паркуру і натискання "вгору" і "низ" для підйому і спуску), паркур трохи відрізнятиметься залежно від того, якого персонажа ви виберете. Як відомо, у Shadows буде два персонажі — сінобі Наое і самурай Ясуке. Дівчина-асасин Наое зможе "стрибати далі і досягати вищих цілей", тоді як самурай Ясуке буде краще підготовлений до бою, ніж до лазіння.

Незалежно від унікальних умінь, кожен персонаж гри має бути обережним із тим, коли і як вони застосовуватимуть паркур. У Shadows лазіння і стрибки будуть користуватися особливою увагою в охоронців, що може збільшувати ймовірність бути спійманим.

Але найбільшою зміною є можливість ухилення в паркурі, яка відкриває низку нових прийомів. Наприклад, ухилення від краю даху змусить Наое зробити "колесо" вниз і безшумно приземлитися на ноги. Також у дівчини-асасина буде унікальна здатність "ухилення спринтом", яка дасть змогу прослизати через об'єкти, роблячи ривок і перекат, щоб зберегти імпульс. Звичайно, це не замінить здатності автоматичного перестрибування через об'єкти, але новий вид ухилення забезпечить кращий захист від шкоди.

Також Наое зможе користуватися гаком, щоб чіплятися за будь-які уступи на дахах або ж підійматися по мотузці, а також перестрибувати через прірви. В Ubisoft кажуть, що гак буде особливо корисним на сільських "паркурних стежках", а також під час проникнення в замки, де додаткові стрибки можуть сполошити охорону.

Уміння самурая Ясуке у сфері паркуру набагато бідніші. Самурай зможе, як і Наое, вражаюче стрибати з уступів, але його приземлення буде важчим. Цей персонаж не зможе використовувати гак або ухилення під час бігу, але зможе пробивати деякі перешкоди наскрізь.

Крім цього, вперше в історії Assassin's Creed обидва персонажі зможуть лягати ниць, що ще більше знижуватиме їхню видимість для ворогів. Ба більше, Наое зможе перевертатися в цій позиції і буквально лежачи вбивати своїх ворогів.