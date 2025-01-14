Паркур в Assassin"s Creed Shadows будет другим: разработчики показали, что изменится (видео)

Компания Ubisoft внесла изменения в систему паркура, которая прославила целую серию игр.

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Во всех частях Assassin’s Creed паркур был отличительной чертой, которая занимала одно из главных мест в играх. Но по мере эволюции игр в целом, пешее передвижение все больше отодвигалось на второй план, уступая в пользу более сложных систем скрытного боя, или других механик передвижения. К примеру, езда на лошадях или же управление парусными лодками, пишет PC Gamer.

Но Assassin’s Creed Shadows намерена изменить сложившуюся ситуацию, поэтому разработчик Ubisoft внес многочисленные дополнения в фирменную систему бега.

В этот раз Ubisoft по-настоящему сосредоточилась на деталях, возможно, именно поэтому дата выхода игры была перенесена с февраля на 20 марта 2025 года.

Все новшества в паркуре были подробно описаны в блоге, который опубликовали на официальном сайте Ubisoft.

Несмотря на то, что основы в игре останутся прежними (удержание кнопки паркура и нажатие "вверх" и "низ" для подъема и спуска), паркур будет немного отличаться в зависимости от того, какого персонажа вы выберете. Как известно, в Shadows будет два персонажа – синоби Наоэ и самурай Ясукэ. Девушка-ассасин Наоэ сможет "прыгать дальше и достигать более высоких целей", тогда как самурай Ясукэ будет лучше подготовлен к бою, чем к лазанью.

Независимо от уникальных умений, каждый персонаж игры должен быть осторожен с тем, когда и как они будут применять паркур. В Shadows лазание и прыжки будут пользоваться особым вниманием у охранников, что может увеличивать вероятность быть пойманным.

Но самым крупным изменением является возможность уклонения в паркуре, которая открывает ряд новых приемов. К примеру, уклонение от края крыши заставит Наоэ сделать "колесо" вниз и бесшумно приземлиться на ноги. Также у девушки-ассасина будет уникальная способность "уклонения спринтом", которая позволит проскальзывать через объекты, делая рывок и перекат, чтобы сохранить импульс. Конечно, это не заменит способности автоматического перепрыгивания через объекты, но новый вид уклонения обеспечит лучшую защиту от урона.

Также Наоэ сможет пользоваться крюком, чтобы цепляться за любые уступы на крышах или же подниматься по веревке, а также перепрыгивать через пропасти. В Ubisoft говорят, что крюк будет особенно полезен на сельских "паркурных тропах", а также во время проникновения в замки, где дополнительные прыжки могут всполошить охрану.

Умения самурая Ясукэ в сфере паркура намного скуднее. Самурай сможет, как и Наоэ, впечатляюще прыгать с уступов, но его приземление будет более тяжелым. Этот персонаж не сможет использовать крюк или уклонение во время бега, но сможет пробивать некоторые препятствия насквозь.

Кроме этого, впервые в истории Assassin’s Creed оба персонажа смогут ложиться ничком, что еще больше будет снижать их видимость для врагов. Более того, Наоэ сможет переворачиваться в этой позиции и буквально лежа убивать своих врагов.