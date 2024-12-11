В Україні викрили схему "договірних" ігор: ЗМІ написали про "причетність" Мілевського (фото, відео)

За даними слідства, деякі з учасників угруповання — колишні спортсмени світового рівня. Вони використовували набуті за роки професійної діяльності зв’язки для організації договірних матчів між кіберспортсменами з Австралії, країн Європи та України.

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Правоохоронці припинили діяльність злочинних угруповань, які організовували договірні матчі у кіберспорті, настільному тенісі, футболі та баскетболі. Зловмисники використовували підкуп і примус, щоб змушувати гравців свідомо програвати змагання, після чого робили ставки на гарантовані результати. Про це повідомили у Нацполіції у середу, 11 грудня.

За даними слідства, щоб розширити свій вплив серед кіберспортсменів і залучити більшу кількість онлайн-вболівальників і грошові ставки, організатори заручалися підтримкою відомих осіб, які мали досягнення у реальному спорті. Відтак за онлайн-трансляціями таких "замовних" матчів могли спостерігати одночасно десятки тисяч людей в інтернеті.

Деякі з учасників угруповання є колишніми спортсмени світового рівня, зазначили в поліції. Правоохоронці стверджують, що вони використовували набуті за роки професійної діяльності зв’язки для організації "договірних" матчів між кіберспортсменами з Австралії, Європи та України.

Знаючи наперед результати змагань, організатори робили ставки через букмекерські контори, зареєстровані в різних країнах світу, включно з Азією, Європою та Америкою. За попередніми оцінками, прибуток від таких дій сягав мільйонів гривень.

Поліція викрила групу, яка заробляла на "договірних" матчах Фото: Національна поліція Поліція викрила групу, яка заробляла на "договірних" матчах Фото: Національна поліція

Для тиску на учасників змагань фігуранти справи використовували різні методи. Зокрема залучали раніше судимих за майнові злочини осіб спортивної статури для залякування спортсменів, зокрема з використанням зброї. Наразі встановлено близько 10 гравців, які постраждали у такий спосіб. Іноді пропонували грошову винагороду за "злив" матчів.

Отримані злочинним шляхом кошти зловмисники відмивали через криптовалюту, а також купували елітні автомобілі, нерухомість та інші дорогі активи.

Під час операції правоохоронці провели 45 обшуків по всій Україні. Було вилучено документи, цифрові докази, гаджети, а також інші речові докази. Деякі з фігурантів намагалися знищити чи приховати техніку, але кіберполіцейським вдалося відновити дані.

Поліція провела 45 обшуків у справі про "договірні" матчі Фото: Національна поліція Поліція провела 45 обшуків у справі про "договірні" матчі Фото: Національна поліція

Один із організаторів уже отримав підозру у впливі на результати змагань. Розслідування триває в межах кримінальних статей, які передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліція продовжує встановлювати всіх учасників схеми, зокрема й за кордоном, а також з’ясовувати остаточні розміри збитків.

Організація "договірних" матчів: при чому тут Мілевський

Спочатку деякі Telegram-канали повідомили, що серед затриманих нібито опинився колишній футболіст "Динамо" Артем Мілевський. У своєму Telegram він заперечив факт затримання, опублікувавши відео, зняте вдома. Водночас із його слів не можна зрозуміти, чи спростовує він сам факт причетності до справи про організацію договірних матчів чи ні.

Агентство "Укрінформ" із посиланням на поінформоване джерело у правоохоронних органах повідомило, що правоохоронці не оголошували підозру Мілевському у межах справи про "договірні" матчі.

"Ця справа не стосується Мілевського, там зовсім інший фігурант, якому оголосили підозру", — заявив співрозмовник.

Нагадаємо, 11 грудня поліція проводила обшуки в "Укрзалізниці" у межах кримінального провадження щодо штучно створюваного дефіциту квитків на міжнародних пасажирських перевезеннях.