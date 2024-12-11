В Украине разоблачили схему "договорных" игр: СМИ написали о "причастности" Милевского (фото, видео)

По данным следствия, некоторые из участников группировки — бывшие спортсмены мирового уровня. Они использовали приобретенные за годы профессиональной деятельности связи для организации договорных матчей между киберспортсменами из Австралии, стран Европы и Украины.

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Правоохранители пресекли деятельность преступных группировок, которые организовывали договорные матчи в киберспорте, настольном теннисе, футболе и баскетболе. Злоумышленники использовали подкуп и принуждение, чтобы заставлять игроков сознательно проигрывать соревнования, после чего делали ставки на гарантированные результаты. Об этом сообщили в Нацполиции в среду, 11 декабря.

По данным следствия, чтобы расширить свое влияние среди киберспортсменов и привлечь большее количество онлайн-болельщиков и денежные ставки, организаторы заручались поддержкой известных лиц, которые имели достижения в реальном спорте. Поэтому за онлайн-трансляциями таких "заказных" матчей могли наблюдать одновременно десятки тысяч людей в интернете.

Некоторые из участников группировки являются бывшими спортсменами мирового уровня, отметили в полиции. Правоохранители утверждают, что они использовали приобретенные за годы профессиональной деятельности связи для организации "договорных" матчей между киберспортсменами из Австралии, Европы и Украины.

Зная заранее результаты соревнований, организаторы делали ставки через букмекерские конторы, зарегистрированные в разных странах мира, включая Азию, Европу и Америку. По предварительным оценкам, прибыль от таких действий достигала миллионов гривен.

Полиция разоблачила группу, которая зарабатывала на "договорных" матчах Фото: Национальная полиция Полиция разоблачила группу, которая зарабатывала на "договорных" матчах Фото: Национальная полиция

Для давления на участников соревнований фигуранты дела использовали различные методы. В частности привлекали ранее судимых за имущественные преступления лиц спортивного телосложения для запугивания спортсменов, в том числе с использованием оружия. Сейчас установлено около 10 игроков, которые пострадали таким образом. Иногда предлагали денежное вознаграждение за "слив" матчей.

Полученные преступным путем средства злоумышленники отмывали через криптовалюту, а также покупали элитные автомобили, недвижимость и другие дорогие активы.

Во время операции правоохранители провели 45 обысков по всей Украине. Были изъяты документы, цифровые доказательства, гаджеты, а также другие вещественные доказательства. Некоторые из фигурантов пытались уничтожить или скрыть технику, но киберполицейским удалось восстановить данные.

Полиция провела 45 обысков по делу о "договорных" матчах Фото: Национальная полиция Полиция провела 45 обысков по делу о "договорных" матчах Фото: Национальная полиция

Один из организаторов уже получил подозрение во влиянии на результаты соревнований. Расследование продолжается в рамках уголовных статей, которые предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Полиция продолжает устанавливать всех участников схемы, в том числе и за рубежом, а также выяснять окончательные размеры убытков.

Организация "договорных" матчей: при чем здесь Милевский

Сначала некоторые Telegram-каналы сообщили, что среди задержанных якобы оказался бывший футболист "Динамо" Артем Милевский. В своем Telegram он опроверг факт задержания, опубликовав видео, снятое дома. При этом из его слов нельзя понять, опровергает ли он сам факт причастности к делу об организации договорных матчей или нет.

Агентство "Укринформ" со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах сообщило, что правоохранители не объявляли подозрение Милевскому в рамках дела о "договорных" матчах.

"Это дело не касается Милевского, там совсем другой фигурант, которому объявили подозрение", — заявил собеседник.

Напомним, 11 декабря полиция проводила обыски в "Укрзализныце" в рамках уголовного производства относительно искусственно создаваемого дефицита билетов на международных пассажирских перевозках.