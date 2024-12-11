Искусственный дефицит билетов и вымогательство взяток: полиция проводит обыски в "Укрзалізниці" (фото)

По словам журналиста Евгения Плинского, руководство структурного подразделения "Укрзализніці" требовало от проводников взятки в размере 3-5 тысяч долларов за возможность работать на международных поездах. В Нацполиции и УЗ обещают раскрыть детали позже.

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Чиновники "Укрзалізниці" должностные лица одного из структурных подразделений злоупотребляли своим служебным положением и искусственно создавали дефицит билетов на наиболее популярных маршрутах. Правоохранители проводят обыски в домах причастных, офисных помещениях УЗ и в поездах международного сообщения, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

"Нацполиция при содействии Укрзалиізниці проводит следственные действия по делу о злоупотреблениях должностных лиц с международными пассажирскими перевозками", — отметили в пресс-центре Нацполиции.

Правоохранители сообщили, что расследуют уголовное производство, возбужденное против должностных лиц подразделения "Укрзалізниці", из-за действий которых на пассажирские поезда международного сообщения был искусственно создан дефицит билетов. В помещениях причастных к криминальной схеме, а также в офисных помещениях структурного подразделения компании и в поездах международного сообщения во время их отправления и прибытия проводят обыски и следственные действия.

Правоохранители расследуют злоупотребления должностных лиц "Укрзализныци" Фото: Нацполиция В структурном подразделении "Укрзалізниці" расследуют создание искусственного дефицита билетов Фото: Нацполиция

В "Укрзалізниці" отметили, что обыски, изъятие вещественных доказательств, опросы и задержания проводятся в Киеве и Киевской области.

"Их цель — остановить деятельность организованной преступной группы, которая "паразитировала" на рядовых железнодорожниках", — сказали в УЗ и извинились у пассажиров за неудобства.

Чиновники "Укрзалізниці" подозреваются в злоупотреблении служебным положением Фото: Нацполиция

По словам журналиста Евгения Плинского, уголовное производство возбудили из-за вымогательства от проводников взяток в размере 3-5 тысяч долларов за возможность работать на поездах международного сообщения. Журналист утверждает, что организатором схемы является руководитель профсоюзов "Укрзалізниці" Иван Супруненко и руководство структуры под названием "Резерв проводников".

"Если ты обычный проводник и не вовлечен в схему, то будешь работать только на поездах в направлении линии фронта. Если ты в схеме, то должен платить руководству "Резерва проводников" за распределение на поезда в ЕС. Из таких проводников взяточников формируется поезд, например "на Варшаву", где отдельно продается должность начальника поезда", — написал Плинский.

По информации журналиста, проводники "отбивали" уплаченную взятку, провозя людей в ЕС без билетов, а также передавая контрабандную технику и другие передачи пассажиров.

Журналист Евгений Плинский говорит, что чиновники УЗ требовали взяток от проводников Фото: Скриншот

Напомним, 9 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало, что был разоблачен руководитель специализированного суда на взятке на сумму 1 млн долларов. О подозрении сообщили действующему и бывшему председателям Хозяйственного суда во Львовской области.

"Укрзалізниця" 10 декабря сообщила о повышении тарифов на 40 %. Это будет касаться грузовых перевозок.