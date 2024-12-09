Хотел 1 млн долларов: НАБУ впервые разоблачило руководителя специализированного суда на взятке

Служители закона обещали повлиять на решение суда и предотвратить убийство обличителя, которое планировали его оппоненты.

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Во Львовской области на коррупции разоблачили действующего и бывшего председателей специализированного суда. Они требовали взятки у владельца частной компании в размере 1 млн долларов США. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

За эти средства судьи обещали принять "нужные решения" по судебным делам Западного апелляционного Хозяйственного суда, а также обещали предотвратить убийство обличителя, которое планировали его оппоненты в судебном процессе", — говорится в сообщении.

Предприниматель уплатил первую часть взятки

Отмечается, что судьи получили первый взнос в размере 75 тысяч долларов, а детективы и прокуроры зафиксировали получение судьями взятки.

"Сейчас действующему и бывшему председателям Хозяйственного суда Львовской области сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Это первое разоблачение руководителя специализированного суда общей юрисдикции антикоррупционными органами", — отметили в НАБУ.

Сейчас также следствие ищет других причастных работников суда к делу в вымогательстве взятки.

Глава хозсуда впервые попался на взятке: о ком идет речь

По информации "Слово и дело", речь идет о руководителе Хозсуда Львовщины Василии Артимовиче, у которого недавно детективы НАБУ проводили обыски. До Артимовича эту должность занимал Михаил Юркевич.

"По поручению руководителя САП прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении действующему и бывшему председателям Хозяйственного суда одной из областей, которых разоблачили на вымогательстве у представителя частной компании 1 млн долларов США неправомерной выгоды. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины", — информирует САП.

Руководитель Хозсуда Львовщины Василий Артимович

Напомним, что 29 ноября стало известно, что американская компания Sinclair & Wilde обвинила Нацполицию Украины и Минобороны в коррупции и вымогательстве взятки. Украинские чиновники отказались рассчитываться с американской компанией за контракт на поставку военной формы, требуя "откат".

Также сообщалось, что на Закарпатье разоблачили коррупционные схемы уклонения от мобилизации, задержаны должностные лица ТЦК и ТРО. Оба чиновника обеспечивали желающих уклониться от мобилизации фиктивными выводами ВВК.