"Укрзализныця" повышает тарифы на 40%: кого это коснется и когда будет решение

В "Укрзализныце" нет денег для зарплат работников, на проведение необходимых ремонтов и соблюдение требований безопасности, объяснили в компании. Топ-менеджеры обосновали, почему тарифы должны вырасти.

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В производственных отраслях промышленности Украины индекс роста цен достиг 176%, при этом в АО "Укрзализныця" тарифы на перевозки не менялись в течение двух лет. Вдвое подорожали тепловозы, почти на 70% — электроэнергия. Между тем у компании нет средств на зарплаты для рядовых работников. О проблеме с тарифами и об их росте говорится в заявлении, которое появилось на портале компании.

Пресс-служба "Укрзализныци" сообщила, что планируют поднять тарифы на грузовые перевозки на 37%. Решение о росте тарифов касается только грузов, а о пассажирах в заметке не упоминается. Указано, что правление утвердило это решение, но оно вступит в силу не сразу. Сначала тарифы рассмотрит Тарифный совет при Министерстве развития общин и территорий Украины (Минстратегпроме), подчеркнула пресс-служба.

Укрзализныця — зачем поднимают тарифы

В обращении "Укрзализныци" напомнили, что индексация тарифов на транспортные перевозки, согласно закону, должна происходить ежегодно. В то же время во время полномасштабной войны последний раз такое решение принимали 2,5 года назад и с тех пор новых решений не было. Вместе с тем цены в других сферах экономики не стояли на месте, говорится в статье. Например, запчасти для тепловозов подорожали вдвое (на 217%), электроэнергия — на 166%, дизельное топливо — на 110%, запчасти для электровозов, подшипники, колеса — цена выросла на 22-37%. Из-за отсутствия средств компания не может ремонтировать вагоны, электровозы, поезда, индексировать зарплаты сотрудникам, пояснила пресс-служба. Именно поэтому решили постепенно двигаться к "экономически обоснованному уровню", которого, впрочем, пока не достигнут (индекс цен на промышленную продукцию — 176,4%).

Также в статье привели позицию двух руководителей "Укрзализныци". Глава наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Гепард Хафер объяснил, что рост тарифов — на минимально-допустимом уровне, и это позволит провести критически необходимые ремонты и на соблюдение стандартов безопасности. Глава правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский, в свою очередь подчеркнул, что клиентам объяснят необходимость индексации, и что деньги используют, среди прочего, на зарплаты железнодорожникам, которые и так получают меньше, чем работники на заводах.

На портале Мининфраструктуры не отыскалось комментариев по росту тарифов "Укрзализныци" почти на 40%. Зато есть комментарий советника президента по стратегическим вопросам Александра Камышина, который до недавнего времени возглавлял компанию. Чиновник в конце ноября подтвердил планы по новым тарифам и пояснил, что для бизнеса их логично объяснят и обоснуют. Также он опроверг заявление нардепа Алексея Гончаренко, который заявил, что компания дополнительно заработает 26 млрд грн, при этом деньги якобы могут пойти топ-менеджерам, а не на повышение зарплат рядовым работникам.

Отметим, в апреле 2024 года главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов опубликовал сообщение, в котором говорится о расследовании НАБУ о хищениях в "Укрзализныце". В деле фигурируют трансформаторы, которые компания приобрела в 2023 году через посредника, связанного с Беларусью.

Напоминаем, в августе директор Федерации работодателей транспорта (ФРТУ) Владимир Гусак высказал замечания относительно роста тарифов "Укрзализныци": объяснил, что с ними не так.