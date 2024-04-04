Министр Камышин должен объяснить свою роль в коррупционных схемах УЗ, — Бутусов

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Расследование НАБУ и задержание офицера СБУ Артема Шило из-за коррупционных схем на "Укрзализныце" стало едва ли не самым громким событием последних недель, которое напрямую касается ныне действующих чиновников. В частности, Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, который в то время руководил Госпредприятием. Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Юрий Бутусов, передает издание "ДС".

Журналист напоминает, что предметом дела являются контракты 2022-2024 годов, когда "Укрзализныця" покупала трансформаторы у фирмы-посредника, которая принадлежала гражданину Беларуси.

"Дела по коррупционным закупкам "Укрзализныци" были возбуждены НАБУ после смены руководителя "УЗ" Александра Камышина в марте 2023-го года, который непосредственно согласовывал все контракты. Камышин после разоблаченной коррупции уволился и сразу получил должность советника главы офиса президента, а затем был назначен министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", — пишет Бутусов.

Как отмечает Юрий Бутусов, человек, который подписал указанные контракты, стал членом Ставки верховного главнокомандующего, и получил доступ к крупнейшим государственным тайнам и крупнейшим бюджетным программам.

"Министр Камышин должен немедленно дать объяснения относительно его роли в коррупционных схемах "УЗ", — требует Бутусов.