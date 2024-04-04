Міністр Камишин має пояснити свою роль в корупційних схемах УЗ, — Бутусов

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Розслідування НАБУ і затримання офіцера СБУ Артема Шило через корупційні схеми на "Укрзалізниці" стало чи не найгучнішою подією останніх тижнів, яка напряму торкається нині чинних чиновників. Зокрема, Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина, який на той час керував Держпідприємством. Про це на своїй сторінці у Facebook пише журналіст Юрій Бутусов, передає видання "ДС".

Журналіст нагадує, що предметом справи є контракти 2022-2024 років, коли "Укрзалізниця" купувала трансформатори у фірми-посередника, яка належала громадянину Білорусі.

"Справи по корупційним закупівлям "Укрзалізниці" були порушені НАБУ після зміни керівника "УЗ" Олександра Камишіна у березні 2023-го року, який безпосередньо узгоджував усі контракти. Камишін після викритої корупції звільнився і одразу отримав посаду радника голови офісу президента, а згодом був призначений міністром з питань стратегічних галузей промисловості України", — пише Бутусов.

Як зазначає Юрій Бутусов, людина, яка підписала зазначені контракти, стала членом Ставки верховного головнокомандувача, та отримала доступ до найбільших державних таємниць та найбільших бюджетних програм.

"Міністр Камишін має негайно дати пояснення щодо його ролі у корупційних схемах "УЗ", — вимагає Бутусов.