"Укрзалізниця" підвищує тарифи на 40%: кого це стосуватиметься та коли буде рішення

В "Укрзалізниці" немає грошей для зарплат працівників, на проведення необхідних ремонтів і дотримання вимог безпеки, пояснили в компанії. Топменеджери обґрунтували, чому тарифи мають зрости.

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У виробничих галузях промисловості України індекс зростання цін сягнув 176%, водночас в АТ "Укрзалізниця" тарифи на перевезення не змінювалися протягом двох років. Удвічі здорожчали тепловози, на майже 70% — електроенергія. Тим часом у компанії немає коштів на зарплати для рядових працівників. Про проблему з тарифами та про їхнє зростання ідеться у заяві, яка з'явилася на порталі компанії.

Пресслужба "Укрзалізниці" повідомила, що планують підняти тарифи на вантажні перевезення на 37%. Рішення про зростання тарифів стосується лише вантажів, а про пасажирів у дописі не згадується. Зазначено, що правління затвердило це рішення, але воно стане чинним не одразу. Спершу тарифи розгляне Тарифна рада при Міністерстві розвитку громад та територій України (Мінстратегпромі), наголосила пресслужба.

Укрзалізниця — навіщо підіймають тарифи

У зверненні "Укрзалізниці" нагадали, що індексація тарифів на транспортні перевезення, згідно з законом, мала б відбуватися щороку. Водночас під час повномасштабної війни востаннє таке рішення ухвалювали 2,5 року тому, відтоді нових рішень не було. Проте ціни в інших дотичних сферах економіки не стояли на місці, ідеться у статті. Наприклад, запчастини для тепловозів здорожчали удвічі (на 217%), електроенергія — на 166%, дизельне пальне — на 110%, запчастини для електровозів, підшипники, колеса — ціна зросла на 22-37%. Через відсутність коштів компанія не може ремонтувати вагони, електровози, потяги, індексувати зарплати співробітникам, пояснила пресслужба. Саме тому вирішили поступово рухатися до "економічно-обґрунтованого рівня", якого, втім не поки що не досягнуть (індекс цін на промислову продукцію — 176,4%).

Також у статті навели позицію двох керівників "Укрзалізниці". Голова наглядової ради АТ "Укрзалізниця" Гепард Хафер пояснив, що зростання тарифів — на мінімально допустимому рівні, тож це дозволить провести критично-необхідні ремонти та дотриматися стандартів безпеки. Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський своєю чергою наголосив, що клієнтам пояснять необхідність індексації, і що гроші використають, серед іншого, на зарплати залізничникам, які й так отримують менше, ніж працівники на заводах.

На порталі Мінінфраструктури не відшукалося коментарів щодо зростання тарифів "Укрзалізниці" на майже 40%. Натомість є коментар радника президента зі стратегічних питань Олександра Камишіна, який донедавна очолював цю компанію. Посадовець наприкінці листопада підтвердив плани щодо нових тарифів та пояснив, що для бізнесу їх логічно пояснять і обґрунтують. Також він заперечив нардепові Олексію Гончаренку, який заявив, що компанія додатково заробить 26 млрд грн, проте гроші начебто можуть піти топменеджерам, а не на підвищення зарплат рядовим працівникам.

Зазначимо, у квітні 2024 року головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов опублікував допис, у якому ідеться про розслідування НАБУ щодо розкрадань в "Укрзалізниці". У справі фігурують трансформатори, які компанія придбала у 2023 році через посередника, пов'язаного з Білоруссю.

Нагадуємо, у серпні директор Федерації роботодавців транспорту (ФРТУ) Володимир Гусак висловив зауваження щодо зростання тарифів "Укрзалізниці": пояснив, що з ними не так.