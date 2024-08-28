Укрзалізниця має пояснити уряду причини шаленого зростання витрат, а потім – домовитися про залучення допомоги, — експерт

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Завдяки успіху Збройних сил Укрзалізниця змогла рекордно наростити обсяги перевезень, але замість того, аби накопичувати прибуток, почала роздувати витрати. Зараз компанія має пояснити уряду причини шаленого росту витрат. А потім – домовитися з партнерами про допомогу. Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту (ФРТУ) Володимир Гусак, коментуючи намір УЗ підвищити тариф на вантажні перевезення під виглядом "гармонізації", передає "Главком".

"Гармонізація тарифів – це якийсь евфемізм, який Укрзалізниця використовує для чергової спроби необґрунтованого підвищення тарифів. В нинішній ситуації це відверто недоцільно. Укрзалізниця змогла завдяки діям ЗСУ добитися великого зростання перевезень — на 25% у першому півріччі 2024 року. Доходи Укрзалізниці за цей же період зросли на 20%. Але Укрзалізниця чомусь почала роздувати свої витрати. І там просто якісь шалені цифри!" — зауважив експерт.

Він уточнив, що інші операційні витрати компанії зросли у першому півріччі порівняно з відповідним періодом минулого року на 80%, або 2,5 мільярда гривень. Через це зменшився і прибуток Укрзалізниці.

"Укрзалізниця каже, що у липні вони вийшли в збитки. А відбувається просто неконтрольоване зростання витрат, причому керівництво УЗ не може або не хоче пояснити, що там відбувається. Натомість вони виходять з відверто шкідливою зараз для всієї економіки України ініціативою щодо подальшого підвищення залізничних тарифів", — каже Гусак.

Він висловив переконання, що у нинішній ситуації підвищення залізничних тарифів призведе до того, що бізнес, виснажений війною та постійним зростанням цін на енергоресурси, змушений буде просто закритися.

"Підвищення залізничних тарифів зараз може призвести до того, що ще частина українських великих підприємств просто зупиниться. І хтось з них вже не зможе відновити свою роботу вже після перемоги України. Тому, підсумовуючи: Укрзалізниці слід передусім пояснити суспільству, владі, бізнесу своє шалене зростання витрат. І після того, якщо залишатиметься потреба в якихось додаткових коштах, можна буде вести мову про залучення зовнішньої допомоги або зовнішніх кредитів, які Укрзалізниця може залучити, на відміну від малих, середніх та навіть великих приватних підприємств економіки України", — резюмував експерт.

Нагадаємо: керівник УЗ Євген Лященко заявив, компанія планує чергове підвищення тарифів, хоча наразі компанія фіксує прибуток у розмірі 3,1 млрд грн.

Натомість президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що підвищення тарифів змусить підприємства згортати діяльність, що неминуче відобразиться на стані української економіки. Тому перед прийняттям такого рішення потрібно прагматично зважити всі можливі наслідки.