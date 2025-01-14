Assassin's Creed Shadows: нова дата виходу та свіжі чутки про гру

Дату виходу Assassin's Creed Shadows знову перенесли, бо розробники попросили ще кілька тижнів на важливі доопрацювання.

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Розробник ігор Ubisoft знову відклав вихід своєї нової гри в жанрі екшен-RPG з відкритим світом Assassin's Creed Shadows. Очікується, що гра вийде 20 березня, замість 14 лютого, як передбачалося раніше. Розробник заявив, що для додаткового доопрацювання продукту знадобиться ще кілька тижнів, пише Gaming Bolt.

Але, за словами відомого ігрового інсайдера Тома Хендерсона з Insider Gaming, ембарго на прев'ю Assassin's Creed Shadows знімуть уже 23 січня. Очікується, що ЗМІ та творці контенту вперше зможуть детально поглянути на гру, що готується до виходу. Раніше повідомлялося, що попередній перегляд Assassin's Creed Shadows мав відбутися наприкінці минулого вересня, але цю дату перенесли разом з оголошенням про затримку виходу самої гри.

Assassin's Creed Shadows вийде на Xbox Series X/S, PS5 і ПК. Досі деякі подробиці про гру були опубліковані в блогах, включно з фрагментами ігрового процесу, де описується система скритності, бої та паркур.

Також з'явилися деякі подробиці про перше доповнення, яке буде випущено до Assassin's Creed Shadows і буде називатися Claws of Awaji. Доповнення являє собою новий регіон у грі, інші типи ворогів, додаткові навички та спорядження, пропонуючи понад 10 годин контенту.

Згідно з видаленим описом у Steam, у новому регіоні з доповнення Claws of Awaji гравці шукатимуть "загублений скарб", а також отримають абсолютно новий тип зброї.

Доповнення Claws of Awaji вийде пізніше цього року безкоштовно для тих, хто оформить попереднє замовлення гри. Очікується, що Ubisoft надасть більше подробиць про доповнення незадовго до запуску.

Сама ж гра Assassin's Creed Shadows виходить 20 березня на Xbox Series X/S, PS5 і ПК. Нещодавня затримка була пов'язана з тим, що розробнику знадобилося "кілька додаткових тижнів" для реалізації зворотного зв'язку та "забезпечення ще більш амбітного і захопливого досвіду з першого дня".

Нагадаємо, історики розповіли, що насправді відомо про таємничих убивць секти нізаритів. Слово "асасин" походить від арабського слова "hashīshīn", що означало ісламську секту, яка діяла між XII і XIII століттями.