Assassin's Creed Shadows: новая дата выхода и свежие "утечки" об игре

Дату выхода Assassin’s Creed Shadows снова перенесли, потому как разработчики попросили еще несколько недель на важные доработки.

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Разработчик игр Ubisoft снова отложил выход своей новой игры в жанре экшен-RPG с открытым миром Assassin’s Creed Shadows. Ожидается, что игра выйдет 20 марта, вместо 14 февраля, как предполагалось ранее. Разработчик заявил, что для дополнительной доработки продукта потребуется еще несколько недель, пишет Gaming Bolt.

Но, по словам известного игрового инсайдера Тома Хендерсона из Insider Gaming, эмбарго на превью Assassin’s Creed Shadows снимут уже 23 января. Ожидается, что СМИ и создатели контента впервые смогут подробно взглянуть на готовящуюся к выходу игру. Ранее сообщалось, что предпросмотр Assassin’s Creed Shadows должен был состояться в конце прошлого сентября, но эту дату перенесли вместе с объявлением о задержке выхода самой игры.

Assassin’s Creed Shadows выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и ПК. До сих пор некоторые подробности об игре были опубликованы в блогах, включая фрагменты игрового процесса, где описывается система скрытности, бои и паркур.

Также появились некоторые подробности о первом дополнении, которое будет выпущено к Assassin’s Creed Shadows и будет называться Claws of Awaji. Дополнение представляет собой новый регион в игре, другие типы врагов, дополнительные навыки и снаряжение, предлагая более 10 часов контента.

Согласно удаленному описанию в Steam, в новом регионе из дополнения Claws of Awaji игроки будут искать "потерянное сокровище", а также получат совершенно новый тип оружия.

Дополнение Claws of Awaji выйдет позже в этом году бесплатно для тех, кто оформит предварительный заказ игры. Ожидается, что Ubisoft предоставит больше подробностей о дополнении незадолго до запуска.

Сама же игра Assassin’s Creed Shadows выходит 20 марта на Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Недавняя задержка была связана с тем, что разработчику потребовалось "несколько дополнительных недель" для реализации обратной связи и "обеспечения еще более амбициозного и увлекательного опыта с первого дня".

Напомним, историки рассказали, что на самом деле известно о таинственных убийцах секты низаритов. Слово "ассасин" происходит от арабского слова "hashīshīn", означавшего исламскую секту, которая действовала между XII и XIII веками.