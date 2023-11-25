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Технологии и наука

За пределами игры Assassin's Creed: что на самом деле известно о таинственных убийцах секты низаритов

Асасины, Неоисмаилиты, Гашашины, Ходжа, исмаилисмитская секта, исторические тайные операции, исмаилизм, политические убийства, империя Сельджукидов, шиитская конфессия, тайные агенты, историческая интрига, монгольское завоевание, стратегические убийства
Фото: DALL-E/Valentyn Surnin | Не имея ни больших армий, ни обширных владений, низариты использовали единственное, что им оставалось: хитрость, саботаж и убийства

Слово "ассасин" происходит от арабского слова "hashīshīn", означавшего исламскую секту, которая действовала между XII и XIII веками. Не имея ни больших армий, ни больших владений, низариты использовали единственное, что им оставалось: хитрость, саботаж и убийства.

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В период XII i XIII веков тайная группа, известная как ассасины или низариты, действовала в тени, выполняя миссии, породившие легенды и мифы. В отличие от вымышленных фигур, которых мы видели в фильмах и играх, эти убийцы были членами части секты исмаилитов шиитского ислама, пишет Big Think.

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Первые ассасины

Их история начинается на фоне конфликта между суннитской и шиитской ветвями ислама. По сути, после смерти пророка Мухаммеда исламский мир разделился на суннитов и шиитов — и те, и другие мусульмане, и те, и другие сцепились друг с другом.

Во времена низаритов Исмаилитского ордена линия фронта проходила между Фатимидским халифатом (шииты) и турками-сельджуками (сунниты). Асасины (шииты) оказались посередине обоих; они воевали с сельджуками и ненавидели их, но в то же время боролись за независимость от Фатимидского халифата. Нелегко вести войну на два фронта против двух огромных национальных государств, когда ты не более, чем группа. Хитрость, саботаж и убийства стали их инструментами в ориентировании на этом коварном ландшафте.

Сенсационность и пропаганда

В отличие от легендарных историй, распространяемых врагами и украшенных веками преданий, правда о практиках низаритов намного приземленнее. Истории об инициациях и оргиастических церемониях под наркотическими веществами, пересказанные такими фигурами, как Марко Поло, скорее всего, преувеличены или полностью сфабрикованы.

Асасины, Неоисмаилиты, Гашашины, Ходжа, исмаилисмитская секта, исторические тайные операции, исмаилизм, политические убийства, империя Сельджукидов, шиитская конфессия, тайные агенты, историческая интрига, монгольское завоевание, стратегические убийства Fullscreen
Хасан ибн Саббах — исмаилитский проповедник, предводитель восстания исмаилитов против Сельджукидов в Иране

Одна из легенд рассказывает о вакханалии посвящения в убийцы. Говорят, что предводитель низаритов Хасан ибн Саббах с помощью гашиша, опиума и неизвестных экзотических наркотиков доводил новобранцев до полного безумия. Они накуривались до беспамятства.

Затем, возвышенный, как воздушный змей, Хасан проводил перед новобранцами парад прекрасных девушек. Он открывал фонтаны молока и меда. Посвященному дарили оргиастический рай женщин, вина и музыки, и все это было тщательно поставлено так, чтобы напоминало изображение рая Мухаммедом.

Когда посвященные приходили в себя и отрезвлялись, Хасан говорил: "Если вы последуете за мной, то получите это". Это было похоже на бесплатный образец рая, и теперь нужно было записаться.

На самом деле вряд ли ассасины часто употребляли наркотики, если вообще употребляли. Они чаще использовали скрытность, манипуляции и стратегические убийства.

Правда о кинжале

Говоря современным языком, гораздо логичнее рассматривать их как партизан или террористов, которые боролись против турков-сельджуков. Ассасины даже вступали в союз с христианами, когда это служило их политическим целям.

Их методы были двойными: во-первых, они проникали во влиятельные круги, придворную жизнь и дипломатические миссии, влияя на принятие решений в свою пользу.

Например, в 1090-х годах низариты успешно добились назначения одного из них, Кивама, визирем принца Махмуда Сельджукской империи. Кивам прошептал принцу на ухо, и в результате сельджукскую армию не послали походом на одну из горных крепостей убийц.

Во-вторых, они были искусны в целенаправленных убийствах, используя маскировку под монахов или нищих для устранения высокопоставленных врагов, часто публично с помощью кинжалов. Мы не имеем их записей, а вокруг культа ассасинов было столько страха и паранойи, что им приписывали практически любое убийство.

Расцвет и упадок

Ассасины процветали или приходили в упадок в зависимости от таланта их предводителей. Первый лидер, Хасан, был проницательным и харизматичным лидером, который знал, когда послать кинжал, а когда — льстивые слова.

Через восемьдесят лет после смерти Хасана Рашид ад-Дин Синан так же хорошо руководил низаритами. Но их упадок был неизбежен.

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Даже на пике своего могущества в XII i XIII веках ассасины владели лишь несколькими горными крепостями, которые легко защищать, но которые не имели стратегического значения. Также у них не было большой армии. Их власть зависела от паники, которую они сеяли, и мастерства их убийц.

Однако в то время один народ сметал все на своем пути, и ассасины не стали исключением. Монгольский конный блицкриг XIII века пронесся через всю Евразию, они не собирались останавливаться перед убийцами в горах, несмотря на угрозы. В конце концов в 1256 году монголы покорили крепость Аламут. В течение следующих четырех лет низариты потеряли все свои владения.

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