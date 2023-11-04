Ибрагим Безумный: почему его считают "худшим" султаном Османской империи (фото)

Ибрагим Безумный получил свое прозвище вполне заслуженно, если верить истории. Это был худший правитель Османской империи: развращенный, жадный, извращенный и слабый султан, который 20 лет своей жизни провел в темнице.

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Своеобразный закон Османской империи о престолонаследии позволял всем сыновьям султана одинаково претендовать на трон, что приводило к бурной борьбе за власть между братьями и сестрами после смерти султана.

Такое соперничество заканчивалось ужасными убийствами: когда кто-то занимал престол, других детей покойного султана душили шелковыми тетивами, поскольку проливать их кровь считалось запретным.

Общественное мнение в конце концов выступило против этой практики, поскольку такие убийства противоречили Корану. Это привело к изменению подхода султана Ахмеда I: вместо того, чтобы убить своих братьев, он решил заключить их в уединенной части дворца, известной как "кафе" или "клетка".

Принц Ибрагим, один из братьев Ахмеда, провел два десятилетия в этом суровом заключении, изолированный и живя в постоянном страхе за свою жизнь.

Травматический опыт Ибрагима оставил глубокие шрамы на его душе. Когда ему сообщили, что он стал султаном, правитель сначала не мог в это поверить, опасаясь, что это была уловка с целью его убийства. Лишь когда он увидел бездыханное тело своего брата Мурада, мужчина принял свою новую роль.

Правление Ибрагима обозначено слабостью и неэффективностью: как сказал историк Ноэль Барбер, "Ибрагим оказался самым отвратительным и развратным из всех османских султанов". Он истощил дворцовую казну экстравагантными расходами, начал дорогую и бессмысленную войну с Венецией и потерял огромные территории в пользу Ирана, Российской империи и Габсбургов.

Правление Ибрагима было отмечено слабостью и неэффективностью Фото: Википедия

Военная осада венецианской крепости на Крите истощила ресурсы и отвлекла внимание армии. Когда истощенные солдаты вернулись домой, Ибрагим не только требовал от них налогов, но и настаивал на том, чтобы они вернулись на войну во время суровой зимы, что привело к казни непокорного генерала, отказавшегося от зимнего плавания.

Личная жизнь Ибрагима была не менее тревожной. Он демонстрировал садистское и развратное поведение, а в его гареме происходили ужасные действия. Он устраивал оргии в зеркальных комнатах и украшал себя бриллиантами, пропитывая дворец пьянящими амбровыми духами.

Истории о "собольем короле", услышанные от одной из наложниц, настолько увлекли его, что он велел привозить соболей со всех уголков империи и украшать ими дворец: он даже приказал одевать котов в соболиные шубы.

Несмотря на эти зверства, действия Ибрагима в основном игнорировались придворными, которые слишком боялись за свою жизнь, чтобы протестовать. В то же время трудно определить, когда именно наступил переломный момент, но историки выделяют два события. Первое, когда Ибрагим приказал массово казнить свой гарем из 280 женщин и второе, когда правитель изнасиловал дочь Великого Муфтия, (главного ученого исламского права).

Ибрагим увидел ее в банях и потребовал жениться на ней. Она отказалась, и султан приказал своим людям похитить ее. Ибрагим насиловал ее несколько дней, а затем отправил домой. С этого момента Великий Муфтий поклялся не успокаиваться, пока Ибрагима не убьют.

В конце концов, правление Ибрагима закончилось заговором с целью отстранения его от власти. Согласно рассказам, никто из охранников или приближенных к правителю не встал на его защиту: все согласились, что Ибрагим должен уйти.

Гражданская, религиозная и военная власть объединились, чтобы свергнуть его, и его вернули в "кафе". Великий Муфтий подписал приказ о казни Ибрагима шёлковым шнуром, что положило конец его правлению через 10 дней после отстранения от престола.

Некоторые историки скептически относятся к рассказам о правлении Ибрагима, поскольку они переполнены мрачными деталями, которые могли быть преувеличены с целью его дискредитации. В истории часто можно наблюдать похожие случаи, когда правителей устраняли, предварительно опорочив.

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Однако, даже если воспринимать эти рассказы с долей скептицизма, Ибрагим предстает как слабый и неэффективный правитель в критический период истории Османской империи, когда государство нуждалось в сильной руке.

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