Раскрыт секрет цивилизации, строившей головы на острове Пасхи: куда она исчезла
Ученые нашли свидетельства масштабной засухи на острове в Тихом океане Рапануи, известном как остров Пасхи. Исследователи считают, что изменение климата заставило островитян прекратить строительство своих легендарных каменных памятников.
Об этом пишет New Scientist.
Судьба острова Пасхи предостерегает человечество о катастрофе, вызванной нерациональным использованием ресурсов. Общепринятая теория заключается в том, что высадка первых полинезийцев на крошечный остров в 1200-х годах привела к быстрой вырубке лесов. Это было необходимо для того, чтобы возводить каменные статуи моаи. Быстрое изменение окружающей среды привело к коллапсу населения до прибытия европейцев в 1700-х годах. По словам ученых, статуи острова Пасхи являются предупреждением против чрезмерной эксплуатации природного мира.
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Но недавно археологи оспорили такую теорию социального коллапса на острове Пасхи. Вместо этого исследователи рассмотрели такие причины, как засуха, которые могли привести к катастрофическим сдвигам в культуре Рапануи.
Уильям Д'Андреа из Колумбийского университета в Нью-Йорке и его коллеги проанализировали изотопы водорода в восковом покрытии древних листьев, сохранившихся в озерных отложениях, охватывающих историю заселения острова. Количество таких изотопов в воске листьев тесно связано с изменениями в местных осадках, что дало исследователям инструмент для оценки прошлых изменений в количестве осадков на острове.
Данные показали, что на острове была значительная засуха в период между 1550 и началом 1700-х годов. В тот период количество осадков сократилось на целых 900 миллиметров в год. К примеру, засуха между 2010 и 2017 годами на Рапануи серьезно сократила запасы пресной воды, и тогда годовое количество осадков сократилось на 370 миллиметров.
Авторы нового исследования считают, что именно засуха совпала с крупными изменениями в обществе Рапануи, возможно, спровоцировав сокращение строительства каменных статуй.
"Наша гипотеза не требует жестокой войны или демографического коллапса в 1600 году н. э., но дает разумное объяснение возможным причинам межобщинного конфликта", — пишут авторы исследования.
"Засухи действительно случаются на Рапа-Нуи, и они могут быть действительно драматичными", — говорит геолог из Университета Аляски в Фэрбанксе Дэниел Манн, не принимавший участия в исследовании.
Но не все археологи соглашаются с тем, что засуха была главной причиной конфликта или упадка культуры.
По словам археолога из Бингемтонского университета в Нью-Йорке Карла Липо, сокращение количества осадков могло иметь свой негативный эффект. Но до сих пор не было найдено доказательств пищевого стресса в скелетах людей того периода, как и признаков остановки работ в карьерах для строительства статуй.
Напомним, язык острова Пасхи не похож ни на один язык на Земле. Исследователи пытаются разгадать тайну письма ронго-ронго, который возможно, был создан в полной изоляции от остального мира.