Розкрито секрет цивілізації, яка будувала голови на острові Пасхи: куди вона зникла

Учені знайшли свідчення масштабної посухи на острові в Тихому океані Рапануї, відомому як острів Пасхи. Дослідники вважають, що зміна клімату змусила остров'ян припинити будівництво своїх легендарних кам'яних пам'ятників.

Related video

Про це пише New Scientist.

Доля острова Пасхи застерігає людство про катастрофу, спричинену нераціональним використанням ресурсів. Загальноприйнята теорія полягає в тому, що висадка перших полінезійців на крихітний острів у 1200-х роках призвела до швидкого вирубування лісів. Це було необхідно для того, щоб зводити кам'яні статуї моаї. Швидка зміна навколишнього середовища призвела до колапсу населення до прибуття європейців у 1700-х роках. За словами вчених, статуї острова Пасхи є попередженням проти надмірної експлуатації природного світу.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Але нещодавно археологи заперечили таку теорію соціального колапсу на острові Пасхи. Натомість дослідники розглянули такі причини, як посуха, які могли призвести до катастрофічних зрушень у культурі Рапануї.

Вільям Д'Андреа з Колумбійського університету в Нью-Йорку та його колеги проаналізували ізотопи водню у восковому покритті стародавнього листя, що збереглося в озерних відкладеннях, які охоплюють історію заселення острова. Кількість таких ізотопів у воску листя тісно пов'язана зі змінами в місцевих опадах, що дало дослідникам інструмент для оцінки минулих змін у кількості опадів на острові.

Дані показали, що на острові була значна посуха в період між 1550 і початком 1700-х років. У той період кількість опадів скоротилася на цілих 900 міліметрів на рік. Наприклад, посуха між 2010 і 2017 роками на Рапануї серйозно скоротила запаси прісної води, і тоді річна кількість опадів скоротилася на 370 міліметрів.

Автори нового дослідження вважають, що саме посуха збіглася з великими змінами в суспільстві Рапануї, можливо, спровокувавши скорочення будівництва кам'яних статуй.

"Наша гіпотеза не вимагає жорстокої війни або демографічного колапсу в 1600 році н. е., але дає розумне пояснення можливим причинам міжобщинного конфлікту", — пишуть автори дослідження.

"Посухи справді трапляються на Рапа-Нуї, і вони можуть бути справді драматичними", — каже геолог з Університету Аляски у Фербанкс Деніел Манн, який не брав участі в дослідженні.

Але не всі археологи погоджуються з тим, що посуха була головною причиною конфлікту або занепаду культури.

За словами археолога з Бінгемтонського університету в Нью-Йорку Карла Ліпо, скорочення кількості опадів могло мати свій негативний ефект. Але досі не було знайдено доказів харчового стресу в скелетах людей того періоду, як і ознак зупинки робіт у кар'єрах для будівництва статуй.

Нагадаємо, мова острова Пасхи не схожа на жодну мову на Землі. Дослідники намагаються розгадати таємницю письма ронго-ронго, яке, можливо, було створено в повній ізоляції від решти світу.