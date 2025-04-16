Женщина купила свой первый дом и нашла тайник в саду: что было внутри (видео)

Новые владельцы дома заметили нечто, что прежние владельцы скрывали под настилом в саду более 25 лет. Находка удивила и вызвала бурную реакцию в соцсетях.

Related video

Об этом рассказала пользовательница с ником @thebrothertondiary в одном из своих видео в TikTok.

Женщина впервые ставшая владелицей дома, неожиданно прославилась в соцсетях после того, как под настилом в саду обнаружила гигантскую мусорную свалку, оставленную предыдущими владельцами. Среди находок были кирпичи, банки с краской, строительный мусор и другой хлам.

"Когда мы купили наш первый дом чуть больше года назад, мы и представить не могли, что скрыто под настилом. Если у вас будет вдохновение, подскажите, что с этим делать", — прокомментировала Эм.

Как выяснилось, подобные "наследства" могут стать не только неприятным сюрпризом, но и юридической и финансовой обузой. По данным агентства недвижимости John L. Scott, если в договоре купли-продажи не указано иное, ответственность за вывоз оставленного хлама ложится на новых владельцев.

Помимо финансовых затрат, зарытый мусор вызывает обеспокоенность у экологов и садоводов: он может мешать дренажу, портить почву и привлекать вредителей.

Среди находок были кирпичи, банки с краской, строительный мусор и другой хлам Фото: TikTok

Тем не менее, пользователи TikTok не растерялись: комментаторы посоветовали креативно использовать яму, устроив на ее месте зону отдыха, джакузи или даже "секретный бункер". Некоторые с иронией предложили просто накрыть ее обратно настилом и забыть о проблеме.

Позже выяснилось, что яма когда-то действительно была прудом. По словам соседей, в нем даже водились карпы.

"Совет на будущее всем покупателям: всегда проверяйте, что под вашими ногами", — подытожила Эм.

Ранее Фокус сообщал, что пара продала почти все имущество, чтобы жить на круизных лайнерах. Супруги нашли способ жить мечтой и при этом экономить. Моника и Джорелл продали почти все имущество и перебрались на круизный лайнер, утверждая, что морские путешествия обходятся им дешевле, чем жизнь на суше.

Также стало известно, что супруги выставили на продажу дом за 3 млн фунтов, который получили бесплатно. Жительница Шотландии Рэйчел Рейд, выигравшая роскошный особняк в Суррее (Англия) снизила цену, так и не дождавшись покупателя.