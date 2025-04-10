Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

Так дешевле: пара продала почти все имущество, чтобы жить на круизных лайнерах (видео)

Супруги живут на круизном лайнере, влюбленная пара, жизнь на круизном лайнере, круизный лайнер, корабль мечты, продали все имущество, экономия,
Фото: коллаж Фокус | С марта 2023 года супруги совершили 36 круизов подряд

Американская пара нашла способ жить мечтой и при этом экономить. Моника и Джорелл продали почти все имущество и перебрались на круизный лайнер, утверждая, что морские путешествия обходятся им дешевле, чем жизнь на суше.

Related video

Об этом пишет Lad Bible.

Моника и Джорелл из Мемфиса, штат Теннесси (США), выбрали нестандартный способ экономии и сменили привычную жизнь на суше на постоянные путешествия по морям. Продав почти все свое имущество и оставив работу, пара отправилась в долгосрочное плавание на круизных лайнерах. Они утверждают, что это оказалось не только выгодно, но и по-настоящему вдохновляюще.

С марта 2023 года супруги совершили 36 круизов подряд, посетив более 45 стран и став популярными блогерами с тысячами подписчиков в Instagram. Все началось с совета матери Моники не откладывать мечты и "сделать это сейчас". Так пара и поступила — купив билеты на круиз по Карибскому морю, они решили больше не возвращаться домой, а продолжать бронировать путешествия, пока позволяют средства.

"Проживание, питание и развлечения входят в стоимость круиза — нам нужны только деньги на мелкие расходы", — объяснила Моника.

Супруги живут на круизном лайнере, влюбленная пара, жизнь на круизном лайнере, круизный лайнер, корабль мечты, продали все имущество, экономия, Fullscreen
Супруги посетили 45 стран
Фото: Instagram/@life_by_any_means

Благодаря частым поездкам с Carnival, они получили доступ к выгодным предложениям: восемь месяцев круизной жизни обошлись им в £7900, что, по словам супругов, оказалось дешевле традиционного образа жизни.

Для покрытия дополнительных расходов пара сдает в аренду свой дом, а во время круизов активно ищет способы экономии. Они выигрывают бесплатные экскурсии и услуги на борту, а на суше организует поездки самостоятельно, используя местный транспорт.

Хотя Моника и Джорелл признаются, что скучают по родным, они чувствуют себя свободными и счастливыми.

"Раньше у нас были короткие моменты счастья — проблески. Теперь моя жизнь — это один большой проблеск", — отметила Моника.

Пара уже запланировала плотный график путешествий на 2025 год и, похоже, не собирается останавливаться.

Ранее Фокус сообщал, что подруги отправились в отпуск мечты, но ошиблись страной. Линн Мазоуз и Кира Смит мечтали о пляжах, но из-за путаницы с билетами сели не на тот рейс. Ошибка обернулась спонтанным приключением с неожиданно счастливым финалом.

Также стало известно, что загадочное фото с пляжа напугало людей. Таинственная фигура на снимке вызвала споры в соцсетях, а предупреждение спасателей лишь усилило интригу.