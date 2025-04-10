Так дешевле: пара продала почти все имущество, чтобы жить на круизных лайнерах (видео)

Американская пара нашла способ жить мечтой и при этом экономить. Моника и Джорелл продали почти все имущество и перебрались на круизный лайнер, утверждая, что морские путешествия обходятся им дешевле, чем жизнь на суше.

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Об этом пишет Lad Bible.

Моника и Джорелл из Мемфиса, штат Теннесси (США), выбрали нестандартный способ экономии и сменили привычную жизнь на суше на постоянные путешествия по морям. Продав почти все свое имущество и оставив работу, пара отправилась в долгосрочное плавание на круизных лайнерах. Они утверждают, что это оказалось не только выгодно, но и по-настоящему вдохновляюще.

С марта 2023 года супруги совершили 36 круизов подряд, посетив более 45 стран и став популярными блогерами с тысячами подписчиков в Instagram. Все началось с совета матери Моники не откладывать мечты и "сделать это сейчас". Так пара и поступила — купив билеты на круиз по Карибскому морю, они решили больше не возвращаться домой, а продолжать бронировать путешествия, пока позволяют средства.

"Проживание, питание и развлечения входят в стоимость круиза — нам нужны только деньги на мелкие расходы", — объяснила Моника.

Супруги посетили 45 стран Фото: Instagram/@life_by_any_means

Благодаря частым поездкам с Carnival, они получили доступ к выгодным предложениям: восемь месяцев круизной жизни обошлись им в £7900, что, по словам супругов, оказалось дешевле традиционного образа жизни.

Для покрытия дополнительных расходов пара сдает в аренду свой дом, а во время круизов активно ищет способы экономии. Они выигрывают бесплатные экскурсии и услуги на борту, а на суше организует поездки самостоятельно, используя местный транспорт.

Хотя Моника и Джорелл признаются, что скучают по родным, они чувствуют себя свободными и счастливыми.

"Раньше у нас были короткие моменты счастья — проблески. Теперь моя жизнь — это один большой проблеск", — отметила Моника.

Пара уже запланировала плотный график путешествий на 2025 год и, похоже, не собирается останавливаться.

Ранее Фокус сообщал, что подруги отправились в отпуск мечты, но ошиблись страной. Линн Мазоуз и Кира Смит мечтали о пляжах, но из-за путаницы с билетами сели не на тот рейс. Ошибка обернулась спонтанным приключением с неожиданно счастливым финалом.

Также стало известно, что загадочное фото с пляжа напугало людей. Таинственная фигура на снимке вызвала споры в соцсетях, а предупреждение спасателей лишь усилило интригу.