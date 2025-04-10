Так дешевше: пара продала майже все майно, щоб жити на круїзних лайнерах (відео)

Американська пара знайшла спосіб жити мрією і при цьому економити. Моніка і Джорелл продали майже все майно і перебралися на круїзний лайнер, стверджуючи, що морські подорожі обходяться їм дешевше, ніж життя на суші.

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Про це пише Lad Bible.

Моніка і Джорелл з Мемфіса, штат Теннессі (США), обрали нестандартний спосіб економії й змінили звичне життя на суші на постійні подорожі морями. Продавши майже все своє майно і залишивши роботу, пара вирушила в довгострокове плавання на круїзних лайнерах. Вони стверджують, що це виявилося не тільки вигідно, а й по-справжньому захопливо.

З березня 2023 року подружжя здійснило 36 круїзів поспіль, відвідавши понад 45 країн і ставши популярними блогерами з тисячами підписників в Instagram. Усе почалося з поради матері Моніки не відкладати мрії і "зробити це зараз". Так пара і вчинила — купивши квитки на круїз Карибським морем, вони вирішили більше не повертатися додому, а продовжувати бронювати подорожі, поки дозволяють кошти.

"Проживання, харчування та розваги входять у вартість круїзу — нам потрібні тільки гроші на дрібні витрати", — пояснила Моніка.

Подружжя відвідало 45 країн Фото: Instagram/@life_by_any_means

Завдяки частим поїздкам з Carnival вони отримали доступ до вигідних пропозицій: вісім місяців круїзного життя обійшлися їм у £7900, що, за словами подружжя, виявилося дешевшим за традиційний спосіб життя.

Для покриття додаткових витрат пара здає в оренду свій будинок, а під час круїзів активно шукає способи економії. Вони виграють безкоштовні екскурсії та послуги на борту, а на суші організовують поїздки самостійно, використовуючи місцевий транспорт.

Хоча Моніка і Джорелл зізнаються, що сумують за рідними, вони почуваються вільними і щасливими.

"Раніше в нас були короткі моменти щастя — проблиски. Тепер моє життя — це один великий проблиск", — зазначила Моніка.

Пара вже запланувала щільний графік подорожей на 2025 рік і, схоже, не збирається зупинятися.

Раніше Фокус повідомляв, що подруги вирушили у відпустку мрії, але помилилися країною. Лінн Мазоуз і Кіра Сміт мріяли про пляжі, але через плутанину з квитками сіли не на той рейс. Помилка обернулася спонтанною пригодою з несподівано щасливим фіналом.

Також стало відомо, що загадкове фото з пляжу налякало людей. Таємнича фігура на знімку викликала суперечки в соцмережах, а попередження рятувальників лише посилило інтригу.