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Так дешевше: пара продала майже все майно, щоб жити на круїзних лайнерах (відео)

Подружжя живе на круїзному лайнері, закохана пара, життя на круїзному лайнері, круїзний лайнер, корабель мрії, продали все майно, економія,
Фото: колаж Фокус | З березня 2023 року подружжя здійснило 36 круїзів поспіль

Американська пара знайшла спосіб жити мрією і при цьому економити. Моніка і Джорелл продали майже все майно і перебралися на круїзний лайнер, стверджуючи, що морські подорожі обходяться їм дешевше, ніж життя на суші.

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Про це пише Lad Bible.

Моніка і Джорелл з Мемфіса, штат Теннессі (США), обрали нестандартний спосіб економії й змінили звичне життя на суші на постійні подорожі морями. Продавши майже все своє майно і залишивши роботу, пара вирушила в довгострокове плавання на круїзних лайнерах. Вони стверджують, що це виявилося не тільки вигідно, а й по-справжньому захопливо.

З березня 2023 року подружжя здійснило 36 круїзів поспіль, відвідавши понад 45 країн і ставши популярними блогерами з тисячами підписників в Instagram. Усе почалося з поради матері Моніки не відкладати мрії і "зробити це зараз". Так пара і вчинила — купивши квитки на круїз Карибським морем, вони вирішили більше не повертатися додому, а продовжувати бронювати подорожі, поки дозволяють кошти.

"Проживання, харчування та розваги входять у вартість круїзу — нам потрібні тільки гроші на дрібні витрати", — пояснила Моніка.

Подружжя живе на круїзному лайнері, закохана пара, життя на круїзному лайнері, круїзний лайнер, корабель мрії, продали все майно, економія, Fullscreen
Подружжя відвідало 45 країн
Фото: Instagram/@life_by_any_means

Завдяки частим поїздкам з Carnival вони отримали доступ до вигідних пропозицій: вісім місяців круїзного життя обійшлися їм у £7900, що, за словами подружжя, виявилося дешевшим за традиційний спосіб життя.

Для покриття додаткових витрат пара здає в оренду свій будинок, а під час круїзів активно шукає способи економії. Вони виграють безкоштовні екскурсії та послуги на борту, а на суші організовують поїздки самостійно, використовуючи місцевий транспорт.

Хоча Моніка і Джорелл зізнаються, що сумують за рідними, вони почуваються вільними і щасливими.

"Раніше в нас були короткі моменти щастя — проблиски. Тепер моє життя — це один великий проблиск", — зазначила Моніка.

Пара вже запланувала щільний графік подорожей на 2025 рік і, схоже, не збирається зупинятися.

Раніше Фокус повідомляв, що подруги вирушили у відпустку мрії, але помилилися країною. Лінн Мазоуз і Кіра Сміт мріяли про пляжі, але через плутанину з квитками сіли не на той рейс. Помилка обернулася спонтанною пригодою з несподівано щасливим фіналом.

Також стало відомо, що загадкове фото з пляжу налякало людей. Таємнича фігура на знімку викликала суперечки в соцмережах, а попередження рятувальників лише посилило інтригу.