Супруги выставили на продажу дом за 3 млн фунтов, который получили бесплатно (фото)

Жительница Шотландии Рэйчел Рейд, выигравшая роскошный особняк в Суррее (Англия) за 2,95 млн фунтов стерлингов, выставила его на продажу, но спустя несколько месяцев снизила цену, так и не дождавшись покупателя.

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Об этом пишет The Mirror.

Мама троих детей Рэйчел Рейд, выигравшая в прошлом году элитный особняк в Суррее через розыгрыш от компании Omaze, до сих пор не нашла покупателя и недавно снизила цену на свой призовой дом.

54-летняя британка стала обладательницей шестикомнатного бунгало с крытым бассейном, тренажерным залом и ландшафтными садами на участке площадью 1,4 акра. Рейд заплатила всего 10 фунтов стерлингов за участие в благотворительном конкурсе и выиграла недвижимость, оцененную почти в 3 млн фунтов.

В декабре 2024 года она выставила дом на продажу через агентство Savills за 2,95 млн фунтов. Однако 25 марта стоимость снизили на 200 тысяч. Теперь объект продается за 2,75 млн фунтов. Несмотря на скидку, такая сумма может принести семье солидную прибыль.

Рэйчел и ее 30-летний муж Даррен прожили в доме несколько месяцев Фото: Omaze

Рэйчел и ее 30-летний муж Даррен прожили в доме несколько месяцев, но решили продать его, чтобы вернуться ближе к родственникам в Шотландии.

"Этот дом волшебный, и мы были в восторге от жизни здесь. Но мы любим наш родной край и решили вложить деньги, чтобы купить дом поближе к семье", — рассказала женщина.

Особняк был полностью отремонтирован и оформлен в современном стиле. В нем есть огромная прихожая, гостиная с камином из камня Purbeck, просторная кухня, отдельный дом с бассейном, сауной и тренажерным залом, а также спальня с гардеробной и зоной отдыха.

Особняк был полностью отремонтирован и оформлен в современном стиле Фото: Omaze Отдельное здание с бассейном Фото: Omaze

По данным Savills, дом находится в востребованной деревне всего в четырех милях от Фарнхэма и менее чем в девяти милях от Гилфорда. Район популярен среди тех, кто регулярно ездит на работу.

Агентство подтвердило снижение цены, но отказалось от дальнейших комментариев.

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