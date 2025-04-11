Подружжя виставило на продаж будинок за 3 млн фунтів, який отримало безкоштовно (фото)

Мешканка Шотландії Рейчел Рейд, яка виграла розкішний особняк у Сурреї (Англія) за 2,95 млн фунтів стерлінгів, виставила його на продаж, але через кілька місяців знизила ціну, так і не дочекавшись покупця.

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Про це пише The Mirror.

Мама трьох дітей Рейчел Рейд, яка виграла торік елітний особняк у Сурреї через розіграш від компанії Omaze, досі не знайшла покупця і нещодавно знизила ціну на свій призовий будинок.

54-річна британка стала власницею шестикімнатного бунгало з критим басейном, тренажерним залом і ландшафтними садами на ділянці площею 1,4 акра. Рейд заплатила всього 10 фунтів стерлінгів за участь у благодійному конкурсі й виграла нерухомість, оцінену майже в 3 млн фунтів.

У грудні 2024 року вона виставила будинок на продаж через агентство Savills за 2,95 млн фунтів. Однак 25 березня вартість знизили на 200 тисяч. Тепер об'єкт продається за 2,75 млн фунтів. Попри знижку, така сума може принести родині солідний прибуток.

Рейчел та її 30-річний чоловік Даррен прожили в будинку кілька місяців Фото: Omaze

Рейчел та її 30-річний чоловік Даррен прожили в будинку кілька місяців, але вирішили продати його, щоб повернутися ближче до родичів у Шотландії.

"Цей будинок чарівний, і ми були в захваті від життя тут. Але ми любимо наш рідний край і вирішили вкласти гроші, щоб купити будинок ближче до сім'ї", — розповіла жінка.

Особняк був повністю відремонтований і оформлений у сучасному стилі. У ньому є величезний передпокій, вітальня з каміном з каменю Purbeck, простора кухня, окремий будинок з басейном, сауною і тренажерним залом, а також спальня з гардеробною і зоною відпочинку.

Особняк був повністю відремонтований і оформлений у сучасному стилі Фото: Omaze Окрема будівля з басейном Фото: Omaze

За даними Savills, будинок розташований у популярному селі всього за чотири милі від Фарнхема і менш ніж за дев'ять миль від Гілфорда. Район популярний серед тих, хто регулярно їздить на роботу.

Агентство підтвердило зниження ціни, але відмовилося від подальших коментарів.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчата орендували приватну віллу, а вранці помітили нежданого гостя в басейні. Австралійки Карина і Белла були впевнені, що зняли житло на двох, але раптовий візит сусіда о 6 ранку засвідчив протилежне.