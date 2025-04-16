Жінка купила свій перший будинок і знайшла схованку в саду: що було всередині (відео)

Нові власники будинку помітили щось, що колишні власники приховували під настилом у саду понад 25 років. Знахідка здивувала і викликала бурхливу реакцію в соцмережах.

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Про це розповіла користувачка з ніком @thebrothertondiary в одному зі своїх відео в TikTok.

Жінка, яка вперше стала власницею будинку, несподівано прославилася в соцмережах після того, як під настилом у саду виявила гігантське сміттєзвалище, залишене попередніми власниками. Серед знахідок були цегла, банки з фарбою, будівельне сміття та інший непотріб.

"Коли ми купили наш перший будинок понад рік тому, ми й уявити не могли, що приховано під настилом. Якщо у вас буде натхнення, підкажіть, що з цим робити", — прокоментувала Ем.

Як з'ясувалося, подібні "спадщини" можуть стати не тільки неприємним сюрпризом, а і юридичним та фінансовим тягарем. За даними агентства нерухомості John L. Scott, якщо в договорі купівлі-продажу не вказано інше, відповідальність за вивезення залишеного мотлоху лягає на нових власників.

Крім фінансових витрат, зарите сміття викликає занепокоєння в екологів і садівників: воно може заважати дренажу, псувати ґрунт і приваблювати шкідників.

Серед знахідок були цегла, банки з фарбою, будівельне сміття та інший мотлох Фото: TikTok

Проте користувачі TikTok не розгубилися: коментатори порадили креативно використовувати яму, влаштувавши на її місці зону відпочинку, джакузі або навіть "секретний бункер". Деякі з іронією запропонували просто накрити її назад настилом і забути про проблему.

Пізніше з'ясувалося, що яма колись справді була ставком. За словами сусідів, у ньому навіть водилися коропи.

"Порада на майбутнє всім покупцям: завжди перевіряйте, що під вашими ногами", — підсумувала Ем.

Раніше Фокус повідомляв, що пара продала майже все майно, щоб жити на круїзних лайнерах. Подружжя знайшло спосіб жити мрією і при цьому економити. Моніка і Джорелл продали майже все майно і перебралися на круїзний лайнер, стверджуючи, що морські подорожі обходяться їм дешевше, ніж життя на суші.

Також стало відомо, що подружжя виставило на продаж будинок за 3 млн фунтів, який отримало безплатно. Мешканка Шотландії Рейчел Рейд, яка виграла розкішний особняк у Сурреї (Англія), знизила ціну, так і не дочекавшись покупця.