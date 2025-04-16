Немецкого врача подозревают в многочисленных убийствах пациентов, — DW

Берлинская прокуратура выдвинула обвинения по меньшей мере в 15 убийствах врачу бригады паллиативной помощи. Медика подозревают в том, что он вводил пациентам смертельные дозы лекарств.

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Об этом пишет DW.

По предварительным данным, 40-летний мужчина убил в общей сложности 15 пациентов, за которыми ухаживала сестринская служба, в период с сентября 2021 года по июль 2024 года. Правоохранители отмечают, что он мог действовать "по злому умыслу и другим причинам".

По версии следствия, врач вводил пациентам анестезирующий препарат, а затем миорелаксант — причем без медицинской необходимости, а также без ведома и согласия пациентов. Такие действия вызывали паралич дыхательных мышц, который, в свою очередь, в течение нескольких минут приводил к остановке дыхания и смерти.

Предполагают, что врач иногда даже поджигал дома пациентов, чтобы скрыть собственные преступные действия. Возраст жертв составлял от 56 до 94 лет, и таких жертв могло быть и больше 15 — сейчас следствие изучает случаи смертей, датированные 2021 годом.

Фигурант дела находится под стражей с августа 2024 года и до сих пор не давал комментариев по поводу обвинений.

Прокуроры выяснили, что подозреваемый работал врачом в нескольких федеральных землях Германии, и требуют для него пожизненного запрета на профессиональную деятельность,

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