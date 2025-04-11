На Житомирщине гендиректора больницы бросили в мусорный бак: что стало причиной (видео)

В Житомирской области "люстрировали" исполняющего обязанности гендиректора многопрофильной районной больницы. Его бросили в мусорный бак из-за приказа о реорганизации неврологического отделения медицинского учреждения.

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Об этом сообщает "Суспільне".

Из-за планов закрыть отделение возле больницы состоялся митинг, в котором приняли участие около 300 пациентов и работников учреждения. Они выступили против реорганизации неврологического отделения. Митингующие говорят, что там медицинскую помощь получают жители нескольких общин.

По словам местного жителя Кирилла Аполонова, исполняющий обязанности гендиректора Житомирской районной больницы Сергей Демус имеет конфликт с медицинским директором больницы Владимиром Ковальчуком и якобы хочет убрать его с должности путем закрытия отделения.

Медицинский директор Владимир Ковальчук рассказал, что в случае закрытия отделения уволится с должности, а на вопрос журналистов относительно давления со стороны руководства ответил утвердительно.

"Давление на меня продолжается уже больше года. Были приказы об увольнении, о выговорах, которые я выиграл в суде. И сейчас постоянно они давят на меня, чтобы я ушел с должности. Одним из методов как раз и является закрытие неврологического отделения", — сказал Владимир Ковальчук.

И.о. гендиректора Житомирской районной больницы Сергей Демус вышел к митингующим и заявил, что отделение реорганизуют, потому что хотят вместо него открыть отделение паллиативной помощи.

"Отделение фактически уже на стадии завершения, там проводятся косметические работы, решается вопрос по оборудованию. Это может быть максимум полгода", — проинформировал и.о. гендиректора больницы.

Он заявил, что это работники инициировали реорганизацию неврологического отделения.

Во время митинга протестующие схватили и.о. гендиректора больницы и уложили его в мусорный бак, который прикатили к медучреждению.

Впоследствии от одного из местных жителей стало известно, что в 17:00 Сергей Демус отменил приказ о реорганизации неврологического отделения Житомирской многопрофильной опорной районной больницы.

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