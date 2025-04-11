Остался вечером после работы: в Луцке в помещении ТЦК обнаружили тело председателя ВЛК

В Луцке в помещении объединенного городского территориального центра и соцподдержки обнаружили тело председателя ВВК. По факту смерти врача полиция открыла уголовное производство.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Волынской области.

"11 апреля утром поступило сообщение об обнаружении тела мужчины без признаков жизни в помещении Луцкого ОМТЦК и СП. Установлено, что это медик областной больницы. На месте работала следственно-оперативная группа, криминалисты", — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что был проведен осмотр с участием судмедэксперта, предварительно, телесных повреждений на теле врача не обнаружено.

"Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ст.115 с пометкой "естественная смерть", тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая и установит окончательную причину смерти", — проинформировали правоохранители.

Издание "Конкурент" пишет, что скорее всего речь идет о главе ВЛК — враче-невропатологе Волынской областной клинической больницы Олеге Лопачаке.

"Волынские новости" пишут, что в Волынском ТЦК и СП прокомментировали смерть председателя ВВК. Как отметили там, председатель военно-врачебной комиссии, врач-невропатолог, остался вечером после работы для внесения данных, что было обычной практикой из-за значительной нагрузки. Утром его нашла уборщица за рабочим столом без признаков жизни.

Напомним, что ранее в Кременчуге на Полтавщине после прохождения ВВК умер мужчина. В какой-то момент он пожаловался на ухудшение самочувствия и потерял сознание.