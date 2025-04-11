Залишився ввечері після роботи: у Луцьку в приміщенні ТЦК виявили тіло голови ВЛК
У Луцьку в приміщенні об'єднаного міського територіального центру та соцпідтримки виявили тіло голови ВЛК. За фактом смерті лікаря поліція відкрила кримінальне провадження.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Волинської області.
"11 квітня вранці надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка без ознак життя у приміщенні Луцького ОМТЦК та СП. Встановлено, що це медик обласної лікарні. На місці працювала слідчо-оперативна група, криміналісти", — йдеться в повідомленні.
В поліції зауважили, що було проведено огляд за участю судмедексперта, попередньо, тілесних ушкоджень на тілі лікаря не виявлено.
"Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ст. 115 з поміткою "природна смерть", тіло направлено на судово-медичну експертизу, яка й встановить остаточну причину смерті", — проінформували правоохоронці.
Видання "Конкурент" пише, що скоріш за все йдеться про голову ВЛК – лікаря-невропатолога Волинської обласної клінічної лікарні Олега Лопачака.
"Волинські новини" пишуть, що у Волинському ТЦК та СП прокоментували смерть голови ВЛК. Як зазначили там, голова військово-лікарської комісії, лікар-невропатолог, залишився ввечері після роботи для внесення даних, що було звичною практикою через значне навантаження. Уранці його знайшла прибиральниця за робочим столом без ознак життя.
Нагадаємо, що раніше у Кременчуці на Полтавщині після проходження ВЛК помер чоловік. В якийсь момент він поскаржився на погіршення самопочуття і знепритомнів.