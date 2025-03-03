Пройшов ВЛК і чекав на відправку: в будівлі ТЦК в Кременчуці помер чоловік

Чоловікові стало зле і він знепритомнів. Реанімаційні заходи, які провели постраждалому на місці, не дали результату.

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У Кременчуці на Полтавщині після проходження військово-лікарської комісії помер чоловік. Про це повідомляє видання "ТелеграфЪ".

Зазначається, що трагічна подія сталася 2 березня у Кременчуцькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Як пише видання, чоловік пройшов ВЛК і чекав на відправку до військової частини. В якийсь момент він поскаржився на погіршення самопочуття і знепритомнів.

Очевидці викликали "швидку", але медики, які прибули на виклик, констатували смерть чоловіка.

Відомо, що мобілізованому було 47 років.

Що кажуть у Полтавському обласному ТЦК та СП

У Полтавському обласному терцентрі комплектування кадрів та соцпідтримки повідомляють, що 2 березня до Кременчуцького районного ТЦК та СП поліцією був доставлений військовозобов’язаний громадянин 1977 року народження. Після уточнення військовооблікових даних він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. В подальшому він лишився в ТЦК та СП, очікуючи відправлення до навчального центру.

"Близько 17:40 його стан здоров’я різко погіршився — він зблід і втратив свідомість, особовим складом ТЦК та СП було викликано швидку допомогу та реанімобіль. На жаль реанімаційні заходи результатів не дали і о 18:30 було констатовано смерть. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу поліції", — повідомили в ТЦК.

Зазначається, що за попередніми результатами її роботи порушень в роботі ТЦК та СП не виявлено і жодні насильницькі дії до чоловіка збоку ТЦК не застосовувалися. За даними медиків помер він від гострої серцевої недостатності.

Також керівництвом ТЦК та СП призначено службове розслідування для з’ясування усіх передумов та обставин.

Нагадаємо, що 25 лютого у Харкові військкоми зіштовхнули з велосипеда чоловіка. У ТЦК кажуть, що він виявився втікачем з бойової бригади. Під час перевірки документів він відмовився спілкуватись з представниками територіального центру комплектування. Через це харків'янина затримали та примусили завантажитись у мікроавтобус.