ТЦК може оголосити в розшук: юристи пояснили, як цього уникнути

Фахівці компанії розповіли, що для уникнення оголошення в розшук особа має дотримуватись певних правил та фіксувати всі свої дії документально.

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У період воєнного стану та мобілізації в Україні кожен військовозобов'язаний виконати свій службовий обов'язок, інакше особу можуть оголосити розшук. Як цього уникнути, розповідають фахівці юридичної компанії Іnseinin.

Як уникнути оголошення в розшук

Для того, щоб особу не оголосили в розшук, вона повинна:

своєчасно реагувати на повістки;

переконатись, що повістки отримані вами належним чином та реагувати на них відповідно до законодавства. При цьому слід звертати увагу на повістки, направлені поштою;

при необхідності консультуватись з юристами;

також в разі наявності підстав для відстрочки або звільнення від військового обовʼязку варто звернутись до адвоката щодо правильності оформлення документів та своєчасного їх подання до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Правознавці додають, що всі дії щодо ТЦК варто фіксувати документально. Це стосується подачі заяв, скарг та інших офіційних звернень.

Як перевірити, чи перебуває людина в розшуку

Перевірити наявність в розшуку особа може:

особисто звернувшись до ТЦК за місцем реєстрації. Також можна зв'язатись з військкоматом телефоном;

звернувшись до поліції із запитом про наявність розшукових заходів;

перевірка розшуку через додаток "Резерв+".

Раніше юристи розповідали про причини, чому можуть оголосити в розшук. Однак йдеться не про кримінальний розшук, і з нього можна знятися.

Нещодавно правознавець Дмитро Франчук розповідав, як діяти у випадку незаконної мобілізації. Він уточнив, що оскаржити рішення військкомату можна безпосередньо через ТЦК або ж шляхом подання скарги до суду.