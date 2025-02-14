Порушення мобілізації в Україні: юристи назвали 8 причин, чому можуть оголосити в розшук

Чоловіків, які порушують правила обліку або закон про мобілізацію, оголошують у розшук. Однак йдеться не про кримінальний розшук, і з нього можна знятися.

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Порушників мобілізації 2025 оголошують у розшук. Але йдеться не про кримінальний розшук, цих людей лише мають затримати й доставити в ТЦК поліціянти. Також в таких випадках накладають штраф. В юридичній компанії INSEININ поділились нюансами, про які слід знати військовозобов’язаним.

Мобілізація 2025: за що можуть подати у розшук

Юридичною підставою до звернення до поліції задля розшуку військовозобов’язаного поліцією є порушення правил військового обліку або закону про мобілізацію.

Найчастіше причини такі:

особа не стоїть на обліку за адресою реєстрації місця проживання;

військовозобов’язаний не стоїть на військовому обліку на роботі або місці навчання;

громадянин проігнорував повістку, вручену особисто, поштою, на роботі або місці навчання;

чоловік проігнорував направлення на ВЛК;

не уточнені військово-облікові дані;

ухилення від військового обліку;

ухилення від призову;

ухилення від взяття на облік військовозобовʼязаних.

Коли виявляють одне з таких порушень, ТЦК звертається до поліції, і людину оголошують в розшук. Дані про правопорушення при цьому вносяться в Єдиний держреєстр військовозобовʼязаних, а в електронному ВОД порушника з’являється відмітка про "виявлені порушення правил військового обліку".

Мобілізація 2025: що буде, коли розшукають

Розшуканих порушників затримують поліціянти й доставляють у ТЦК. Там на них складають протоколи, виписуючи постанови про притягнення до адміністративної відповідальності.

Військкомат може перевірити, чи має громадянин підстави для відстрочки, та направити його на ВЛК з метою подальшої мобілізації. При цьому українці, які були оголошені в розшуку, не можуть бути заброньовані, а тим, хто перебуває за кордоном, відмовляють в оформленні документів.

Мобілізація 2025: як знятись з розшуку

Зняття з розшуку відбувається лише в одному випадку — після призначення штрафу, тобто після постанови про притягнення до відповідальності. Важливо, що це неможливо без особистої присутності самого порушника, тобто знятися з розшуку дистанційно не можна.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла про нюанси відстрочок від мобілізації у застосунку "Резерв+".

Юрист Дмитро Дончак пояснив, що робити, якщо попри оформлену відстрочку від мобілізації прийшла повістка від ТЦК.