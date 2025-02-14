Порушення мобілізації в Україні: юристи назвали 8 причин, чому можуть оголосити в розшук
Чоловіків, які порушують правила обліку або закон про мобілізацію, оголошують у розшук. Однак йдеться не про кримінальний розшук, і з нього можна знятися.
Порушників мобілізації 2025 оголошують у розшук. Але йдеться не про кримінальний розшук, цих людей лише мають затримати й доставити в ТЦК поліціянти. Також в таких випадках накладають штраф. В юридичній компанії INSEININ поділились нюансами, про які слід знати військовозобов’язаним.
Мобілізація 2025: за що можуть подати у розшук
Юридичною підставою до звернення до поліції задля розшуку військовозобов’язаного поліцією є порушення правил військового обліку або закону про мобілізацію.
Найчастіше причини такі:
- особа не стоїть на обліку за адресою реєстрації місця проживання;
- військовозобов’язаний не стоїть на військовому обліку на роботі або місці навчання;
- громадянин проігнорував повістку, вручену особисто, поштою, на роботі або місці навчання;
- чоловік проігнорував направлення на ВЛК;
- не уточнені військово-облікові дані;
- ухилення від військового обліку;
- ухилення від призову;
- ухилення від взяття на облік військовозобовʼязаних.
Коли виявляють одне з таких порушень, ТЦК звертається до поліції, і людину оголошують в розшук. Дані про правопорушення при цьому вносяться в Єдиний держреєстр військовозобовʼязаних, а в електронному ВОД порушника з’являється відмітка про "виявлені порушення правил військового обліку".
Мобілізація 2025: що буде, коли розшукають
Розшуканих порушників затримують поліціянти й доставляють у ТЦК. Там на них складають протоколи, виписуючи постанови про притягнення до адміністративної відповідальності.
Військкомат може перевірити, чи має громадянин підстави для відстрочки, та направити його на ВЛК з метою подальшої мобілізації. При цьому українці, які були оголошені в розшуку, не можуть бути заброньовані, а тим, хто перебуває за кордоном, відмовляють в оформленні документів.
Мобілізація 2025: як знятись з розшуку
Зняття з розшуку відбувається лише в одному випадку — після призначення штрафу, тобто після постанови про притягнення до відповідальності. Важливо, що це неможливо без особистої присутності самого порушника, тобто знятися з розшуку дистанційно не можна.
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