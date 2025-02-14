Подовження відстрочки через "Резерв+": у Міноборони розповіли про нюанси мобілізації 2025

Українці отримали можливість підтверджувати свої відстрочки від мобілізації онлайн. Однак процес їх поновлення досі не автоматизували, і в міністерстві пояснили, чому.

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У Міноборони відповіли на найпопулярніші запитання українців щодо відстрочок від мобілізації у застосунку "Резерв+". Про відомо з публікації заступниці міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко в Facebook.

Відстрочка від мобілізації: чому не подовжується автоматично

Коли користувач подає запит на відстрочку через "Резерв+", реєстр "Оберіг" запитує дані в інших реєстрах, щоб підтвердити наявність підстав для її отримання. Наповнення реєстрів та взаємодія між ними при цьому вимагає ретельної міжвідомчої роботи та потребує часу.

Однак представниця міністерства підтвердила, що постанова №560 передбачає автоматичне подовження відстрочок "за наявності технічної можливості". Вона запевнила, що команда активно працює над тим, щоб забезпечити це.

Відстрочка від мобілізації: чому видають на 3 місяці, а не рік

Черногоренко пояснила, що відстрочка надається до кінця оголошеної мобілізації. При цьому воєнний стан і мобілізацію подовжують новим указом кожні 90 днів, тому підстави знову перевіряються.

Водночас заступниця міністра зауважила, що особам з досмертною інвалідністю, які мають пенсійне посвідчення, відстрочки поновлюватимуться автоматично. Єдина умова — збереження підстави в реєстрі Пенсійного фонду.

"Працюємо над тим, щоб зробити цю функцію доступною для всіх людей з інвалідністю", — зауважила чиновниця.

Відстрочка від мобілізації: чому не подовжують студентам

Надання відстрочок до кінця семестру ускладнює те, що в кожному освітньому закладі індивідуальний графік навчання. Водночас чіткого визначення семестру в законі ще немає.

"Тому в "Резерв+" відстрочка надається до кінця мобілізації. Після цього, якщо студент продовжує навчання, відстрочка продовжується автоматично", — додала Черногоренко.

Нагадаємо, в Україні запустили проєкт "Контракт 18-24", запропонувавши молодим громадянам грошову винагороду за добровільний вступ у ЗСУ на один рік. Рекрутер Денис Швидкий розповів, що новобранці служитимуть у Донецькій області.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, як відбиратимуть добровольців для підписання "Контракту 18-24" та кому відмовлятимуть у війську.