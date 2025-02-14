Воюватимуть на Донеччині: в ЗСУ розкрили деталі контракту для 18-24 річних

За рік, на який передбачений контракт, військовослужбовцям не варто розраховувати на кар'єрне зростання. Водночас контракт передбачає компенсацію оренди житла та іпотеку під нуль відсотків.

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Бійці, які підпишуть так званий контракт для 18-24 річних, після проходження загальної військової підготовки та бойового злагодження, воюватимуть на території Донецької області. Про це в інтерв'ю Oboz.ua заявив головний рекрутер 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу Денис Швидкий.

"Вони проходитимуть службу на Донеччині", — сказав Швидкий.

Він уточнив, що базову військову підготовку громадян, які підпишуть відповідні контракти, проводитимуть саме на базі 28-ї ОМБр.

"У нас удосконалені курси, більше прив’язані до натовських стандартів, наближені до бойових дій. Далі відбувається фахове навчання, яке триває місяць-півтора. А далі вже злагодження підрозділів", — зазначив Швидкий.

Військовий також пояснив, що протягом першого року "контрактникам" не варто розраховувати на кар'єрне зростання, оскільки за процедурою, якщо людина переходить на командира відділення, то це вже сержантська посада. А сержантський контракт підписується на три роки.

"Єдине, що за рік вони зможуть отримати у званні — це звання старшого солдата", — підкреслив Швидкий.

Водночас якщо за рік людина зрозуміє, що хоче рухатися далі по військовій контрактній службі, тоді після завершення річного контракту вона може продовжувати службу за контрактом. У такому разі можна продовжити свій контракт на річний чи підписати сержантський контракт на три роки.

За словами Дениса Швидкого, окрім гарного фінансового забезпечення та майбутньої річної відстрочки від мобілізації, після служби за таким контрактом ці люди також матимуть багато інших привабливих умов.

"Зокрема пільги, навчання коштом держави. До речі, цей контракт передбачає компенсацію оренди житла під час служби. Якщо треба зняти хату чи квартиру, держава все компенсуватиме. Плюс після контракту безплатне медичне забезпечення, іпотека під 0 відсотків", — наголосив Швидкий.

Нагадаємо, 13 лютого речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що не всі українці віком від 18 до 24 років можуть підписати контракт зі ЗСУ.

У цей же день Фокус дізнавався, звідки держава може виділити гроші на проєкт "Контракт 18-24" для виплати обіцяних добровольцям мільйонів та фінансування пільг.