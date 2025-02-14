Воевать будут в Донецкой области: в ВСУ раскрыли детали контракта для 18-24 летних

За год, на который предусмотрен контракт, военнослужащим не стоит рассчитывать на карьерный рост. В то же время контракт предусматривает компенсацию аренды жилья и ипотеку под ноль процентов.

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Бойцы, которые подпишут так называемый контракт для 18-24 летних, после прохождения общей военной подготовки и боевого слаживания, будут воевать на территории Донецкой области. Об этом в интервью Oboz.ua заявил главный рекрутер 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Денис Швыдкий.

"Они будут проходить службу в Донецкой области", — сказал Швыдкий.

Он уточнил, что базовую военную подготовку граждан, которые подпишут соответствующие контракты, будут проводить именно на базе 28-й ОМБр.

"У нас усовершенствованные курсы, больше привязаны к натовским стандартам, приближенные к боевым действиям. Далее происходит профессиональное обучение, которое длится месяц-полтора. А дальше уже слаживание подразделений", — отметил Швыдкий.

Военный также пояснил, что в течение первого года "контрактникам" не стоит рассчитывать на карьерный рост, поскольку по процедуре, если человек переходит на командира отделения, то это уже сержантская должность. А сержантский контракт подписывается на три года.

"Единственное, что за год они смогут получить в звании — это звание старшего солдата", — подчеркнул Швыдкий.

В то же время если за год человек поймет, что хочет двигаться дальше по военной контрактной службе, тогда после завершения годового контракта он может продолжать службу по контракту. В таком случае можно продлить свой контракт на годовой или подписать сержантский контракт на три года.

По словам Дениса Швыдкого, кроме хорошего финансового обеспечения и будущей годовой отсрочки от мобилизации, после службы по такому контракту эти люди также будут иметь много других привлекательных условий.

"В частности льготы, обучение за счет государства. Кстати, этот контракт предусматривает компенсацию аренды жилья во время службы. Если надо снять дом или квартиру, государство все компенсирует. Плюс после контракта бесплатное медицинское обеспечение, ипотека под 0 процентов", — подчеркнул Швыдкий.

Напомним, 13 февраля спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что не все украинцы в возрасте от 18 до 24 лет могут подписать контракт с ВСУ.

В этот же день Фокус узнавал, откуда государство может выделить деньги на проект "Контракт 18-24" для выплаты обещанных добровольцам миллионов и финансирования льгот.