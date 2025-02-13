Постановление Кабмина о "Контракте 18-24": должности, время на передовой, наказание для нарушителей
По "Контракту 18-24" людей будут готовить к службе в течение 73 дней, говорится в постановлении Кабинета Министров. Один миллион гривен будут выплачивать тремя частями.
Кабинет Министров обнародовал порядок реализации проекта "Контракт 18-24", который будет стимулировать молодежь на службу в армии. В постановлении указано, что людей будут призывать на боевые должности. Впрочем, если будут проблемы со здоровьем, то подберут другие места в частях. Кроме того, предусмотрено наказание для тех, кто будет плохо служить. О порядке заключения контрактов с молодежью говорится в постановлении Кабмина №153 от 11 февраля 2025 года, опубликованном на портале правительства.
Постановление Кабмина состоит из 16 страниц. На первых восьми — процедура заключения контракта, особенности призыва, подготовки и выплат. Остальные страницы — бланк направления на медкомиссию и контракта на службу на должностях рядового состава.
Контракт 18-24 — какие должности для молодежи
Кабинет Министров перечислил, на какие боевые должности будут брать молодежь в возрасте от 18 до 25 лет.
Людям предлагают девять должностей на выбор:
- стрелок;
- старший стрелок;
- стрелок-снайпер;
- стрелок-санитар;
- помощник гранатометчика;
- гранатометчик;
- старший гранатометчик;
- разведчик;
- старший разведчик.
Какие сроки и условия службы в проекте "Контракт 18-24"
В тексте постановления о контрактах для молодежи указана информация об условиях службы:
- продолжительность контракта — 1 год, из них не менее шести месяцев — на передовой;
- если гражданин будет систематически нарушать правила военной службы, то его заставят вернуть единовременную выплату, а остальные средства не выплатят;
- если контракт расторгнут досрочно по уважительным семейным причинам, то средства также следует вернуть;
- если человек получит серьезное ранение и его уволят со службы досрочно, то все деньги выплатят;
- те, кто отслужит 1 год, имеет право на 1 год отсрочки от мобилизации;
- граждане, заключившие контракт, имеют право на пересечение границы. Для этого они на границе должны показать справку от командира и военно-учетный документ.
Как будет происходить военная подготовка
В Постановлении Кабмина указано, что молодые добровольцы получают усиленную подготовку к службе.
Общая продолжительность подготовки — 73 суток:
- 45 суток — базовая общевойсковая подготовка;
- 14 суток — профессиональная подготовка;
- 14 суток — курс адаптации в воинской части.
Какие выплаты в проекте "Контракт 18-124"
Военнообязанные, которые станут добровольцами в возрасте 18-25 лет, получат 1 млн грн тремя траншами:
- 200 тыс. грн — в течение пяти дней от даты заключения контракта до даты принятия на должность;
- 300 тыс. грн — в течение пяти дней от даты завершения подготовки до даты привлечения к боевым действиям;
- 500 тыс. грн — в последний день службы.
Отметим, Минобороны сообщило о проекте"Контакт 18-24" 11 февраля. В ведомстве объяснили, что таким образом пытаются мотивировать молодежь идти добровольцами в армию. Ориентировочная сумма выплат, которую получит эта категория украинцев — до 2 млн грн, рассказало министерство.
Напоминаем, Фокус собрал информацию о деталях добровольных контрактов для молодежи и о том, предусмотрены ли в бюджете средства для выплат.