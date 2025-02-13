Постанова Кабміну про "Контракт 18-24": які посади, час на передовій, як каратимуть порушників
За "Контрактом 18-24" людей будуть готувати до служби протягом 73 днів, ідеться у постанові Кабінету Міністрів. Один мільйон гривень виплачуватимуть трьома частинами.
Кабінет Міністрів оприлюднив порядок реалізації проєкту "Контракт 18-24", який стимулюватиме молодь на службу в армії. У постанові вказано, що людей призиватимуть на бойові посади. Втім, якщо будуть проблеми зі здоров'ям, то підберуть інші місця в частинах. Крім того, передбачено покарання для тих, хто погано служитиме. Про порядок укладання контрактів з молоддю ідеться у постанові Кабміну №153 від 11 лютого 2025 року, опублікованій на порталі уряду.
Постанова Кабміну складається з 16 сторінок. На перших восьми — процедура укладання контракту, особливості призову, підготовки та виплат. Решта сторінок — бланк направлення на медкомісію та контракту на службу на посадах рядового складу.
Контракт 18-24 — які посади для молоді
Кабінет Міністрів перелічив, на які бойові посади братимуть молодь віком від 18 до 25 років.
Людям пропонують дев'ять посад на вибір:
- стрілець;
- старший стрілець;
- стрілець-снайпер;
- стрілець-санітар;
- помічник гранатометника;
- гранатометник;
- старший гранатометник;
- розвідник;
- старший розвідник.
Які терміни та умови служби у проєкті "Контракт 18-24"
У тексті постанови про контракти для молоді вказана інформація про умови служби:
- тривалість контракту — 1 рік, з них не менш як шість місяців — на передовій;
- якщо громадянин буде систематично порушувати правила військової служби, то його примусять повернути одноразову допомогу, а решту коштів не виплатять;
- якщо контракт розірвуть достроково через поважні сімейні причини, то кошти також сліду повернути;
- якщо людина отримає серйозне поранення і її звільнять зі служби достроково, то кошти від держави виплатять;
- ті, хто відслужить 1 рік, має право на 1 рік відстрочки від мобілізації;
- громадяни, які уклали контракт, мають право на перетин кордону. Для цього вони на кордоні повинні показати довідку від командира та військово-обліковий документ.
Як відбуватиметься військова підготовка
У Постанові Кабміну вказано, що молоді добровольці отримують підсилену підготовку до служби.
Загальна тривалість підготовки — 73 доби:
- 45 діб — базова загальновійськова підготовка;
- 14 діб — фахова підготовка;
- 14 діб — курс адаптації у військовій частині.
Які виплати у проєкті "Контракт 18-124"
Військовозобов'язані, які стануть добровольцями у віці 18-25 років, отримають 1 млн грн трьома траншами:
- 200 тис. грн — протягом п'яти днів від дати укладання контракту до дати прийняття на посаду;
- 300 тис. грн — протягом п'яти днів від дати завершення підготовки до дати залучення до бойових дій;
- 500 тис. грн — у останній день служби.
Зазначимо, Міноборони повідомило про проєкт "Контакт 18-24" 11 лютого. У відомстві пояснили, що таким чином намагаються мотивувати молодь іти добровольцями в армію. Орієнтовна сума виплат, яку отримає ця категорія українців — до 2 млн грн, розповіло міністерство.
Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію про деталі добровільних контрактів для молоді і про те, чи передбачені в бюджеті кошти для виплат.