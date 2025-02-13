Постанова Кабміну про "Контракт 18-24": які посади, час на передовій, як каратимуть порушників

За "Контрактом 18-24" людей будуть готувати до служби протягом 73 днів, ідеться у постанові Кабінету Міністрів. Один мільйон гривень виплачуватимуть трьома частинами.

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Кабінет Міністрів оприлюднив порядок реалізації проєкту "Контракт 18-24", який стимулюватиме молодь на службу в армії. У постанові вказано, що людей призиватимуть на бойові посади. Втім, якщо будуть проблеми зі здоров'ям, то підберуть інші місця в частинах. Крім того, передбачено покарання для тих, хто погано служитиме. Про порядок укладання контрактів з молоддю ідеться у постанові Кабміну №153 від 11 лютого 2025 року, опублікованій на порталі уряду.

Постанова Кабміну складається з 16 сторінок. На перших восьми — процедура укладання контракту, особливості призову, підготовки та виплат. Решта сторінок — бланк направлення на медкомісію та контракту на службу на посадах рядового складу.

Контракт 18-24 — які посади для молоді

Кабінет Міністрів перелічив, на які бойові посади братимуть молодь віком від 18 до 25 років.

Людям пропонують дев'ять посад на вибір:

стрілець; старший стрілець; стрілець-снайпер; стрілець-санітар; помічник гранатометника; гранатометник; старший гранатометник; розвідник; старший розвідник.

Які терміни та умови служби у проєкті "Контракт 18-24"

У тексті постанови про контракти для молоді вказана інформація про умови служби:

тривалість контракту — 1 рік, з них не менш як шість місяців — на передовій;

якщо громадянин буде систематично порушувати правила військової служби, то його примусять повернути одноразову допомогу, а решту коштів не виплатять;

якщо контракт розірвуть достроково через поважні сімейні причини, то кошти також сліду повернути;

якщо людина отримає серйозне поранення і її звільнять зі служби достроково, то кошти від держави виплатять;

ті, хто відслужить 1 рік, має право на 1 рік відстрочки від мобілізації;

громадяни, які уклали контракт, мають право на перетин кордону. Для цього вони на кордоні повинні показати довідку від командира та військово-обліковий документ.

Як відбуватиметься військова підготовка

У Постанові Кабміну вказано, що молоді добровольці отримують підсилену підготовку до служби.

Загальна тривалість підготовки — 73 доби:

45 діб — базова загальновійськова підготовка;

14 діб — фахова підготовка;

14 діб — курс адаптації у військовій частині.

Які виплати у проєкті "Контракт 18-124"

Військовозобов'язані, які стануть добровольцями у віці 18-25 років, отримають 1 млн грн трьома траншами:

200 тис. грн — протягом п'яти днів від дати укладання контракту до дати прийняття на посаду;

300 тис. грн — протягом п'яти днів від дати завершення підготовки до дати залучення до бойових дій;

500 тис. грн — у останній день служби.

Контракт 18-24 - перша сторінка постанови КМ №153 від 11.02.25

Зазначимо, Міноборони повідомило про проєкт "Контакт 18-24" 11 лютого. У відомстві пояснили, що таким чином намагаються мотивувати молодь іти добровольцями в армію. Орієнтовна сума виплат, яку отримає ця категорія українців — до 2 млн грн, розповіло міністерство.

Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію про деталі добровільних контрактів для молоді і про те, чи передбачені в бюджеті кошти для виплат.