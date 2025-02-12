"Контракт 18-24" на рік: доступні посади, виплата мільйона частинами і загроза мобілізації

У Міноборони пояснили, чи зможуть потім мобілізувати молодих українців, які добровільно долучаться до війська на один рік. Обіцяну одноразову виплату новобранці отримуватимуть трьома частинами, і останню з них — вже після завершення контракту.

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В Україні стартував проєкт "Контракт 18-24", спрямований на залучення до лав ЗСУ молодих українців віком від 18 до 24 років. Речник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону 11 лютого розповів детальніше про умови, які пропонуються новобранцям.

Контракт для 18-річних: процедура і мета

"Контракт 18-24" покликаний поповнити військо вмотивованими людьми, готовими отримати якісну підготовку та захищати Україну в складі бойових підрозділів.

"Для підписання контракту треба подати заявку на сайті 18-24.army.gov.ua або обрати бригаду у застосунку "Резерв+". Наразі шість бригад беруть участь у цьому експериментальному проєкті", — пояснив Лазуткін.

Контракти — добровільні, і укладаються на один рік. Речник підкреслив, що це — достатній термін, щоб отримати бойовий досвід і вирішити, продовжувати військову кар’єру чи повертатися до цивільного життя.

Які будуть виплати за контрактом для 18-річних

Новобранцям віком 18-24 роки обіцяють одноразову грошову допомогу в розмірі мільйона гривень, але цю суму виплачуватимуть частинами.

"Перша частина (200 тисяч) одразу при підписанні контракту, це — стартова підтримка. Надалі друга частина (300 тисяч гривень) — виплати протягом п’яти робочих днів після проходження базової військової підготовки й фахової військової підготовки. Третя частина (500 тисяч гривень) — у день вилучення зі списків особового складу по завершенню контракту", — уточнив представник Міноборони.

Окрім того, молоді військовослужбовці отримуватимуть грошове забезпечення, тобто зарплату. Також після закінчення контракту вони зможуть отримати пільгову іпотеку під 0% за програмою "єОселя".

"В залежності від умов служби й від тих завдань, які буде виконувати людина, вона може за рік заробити близько двох мільйонів гривень", — зауважив Лазуткін.

Контракт для 18-річних: кого беруть і які є посади

Добровільно підписати контракт можуть як молоді чоловіки, так і жінки.

"Якщо говорити про штатні посади, то це стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник і старший розвідник. Тобто це такі от бойові посади", — повідомив речник.

Чи можуть мобілізувати після контракту для 18-річних

Коли закінчиться контракт, військовослужбовець зможе звільнитись або укласти новий.

"При цьому громадяни, які відслужили за однорічним контрактом, не можуть бути призвані до війська по мобілізації впродовж 12 місяців. І контракт гарантує, що після виконання своїх зобов’язань, військовослужбовець зможе вільно виїжджати за кордон для навчання, роботи або відпочинку", — запевнив Лазуткін.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ Олександр Матяш розкритикував контракт для 18-річних, звернувши увагу на те, що деякі молоді люди вже мобілізувались добровільно раніше й служать роками на фронті, не отримуючи жодних спеціальних виплат або пільг.

Однак речник Міноборони Дмитро Лазуткін пояснив, що виплату у розмірі мільйона гривень зможуть отримати й ті, хто мобілізувався у віці до 25 років ще до старту нового проєкту. Однак важливо, що така можливість буде доступна лише військовослужбовцям, які долучились до війська з 24 лютого 2022 року.