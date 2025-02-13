У бюджеті кошти не закладені: де взяти гроші на проєкт "Контракт 18-24" та виплати діючим бійцям

Україна мотивує молодих чоловіків вступати до війська за допомогою фінансових бонусів. Також кошти запропонували й діючим військовослужбовцям, які стали добровольцями до 25 років. Фокус дізнався, чи зможе держава виділити мільйони гривень для ЗСУ.

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В Україні стартував проєкт "Контракт 18-24", який передбачає добровільний вступ до армії з отриманням фінансових бонусів та інших пільг, у результаті держава витратить мільйони гривень для ЗСУ.

Фінансові бонуси для діючих військових

За словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, отримати виплату в розмірі мільйона гривень також можуть ті військові, які добровільно долучилися до ЗСУ у віці до 25 років та після початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року.

"Виплата одноразової грошової винагороди у розмірі одного мільйон гривень передбачена тим військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу, які приєдналися у віці до 25 років ще до того, як нові умови контракту набули чинності", — сказав Дмитро Лазуткін.

Проєкт "Контракт 18-24" передбачає добровільний вступ до армії з отриманням фінансових бонусів та інших пільг Фото: Getty Images

Він уточнив, що для отримання коштів бійці можуть звернутися до своїх командирів та дізнатися про подальший алгоритм дій.

Сергій Тарута, нардеп, перший заступник голови комітету Ради з питань економічного розвитку повідомив Фокусу, що ініціатива щодо залучення бійців до війська є правильною, проте запізнілою.

"Це потрібно було робити ще 2,5 роки тому, коли було багато молодих добровольців, які мали активну позицію і йшли захищати державу, а закордонні партнери значно охочіше, ніж зараз, надавали фінансову підтримку", — заявив він.

Нардеп переконаний, що в будь-якому разі стимулювати та заохочувати людей потрібно. Громадяни повинні розуміти, що захищають державу і своє власне майбутнє, а не добробут тих, хто зараз при владі.

Мільйони гривень для ЗСУ: чи вистачить в України коштів

Народний депутат від "Європейської солідарності", член комітету Ради з питань бюджету Олексій Гончаренко заявив, що перерозподілу бюджету на нові потреби не було.

"Я теж чекаю від Міноборони такі пояснення, як і інші народні депутати. Мені, як члену комітету з питань бюджету, не повідомляли цього, і ми не розглядали якісь перерозподіли бюджету на ці потреби", — сказав Фокусу Олексій Гончаренко.

Натомість Тарута зазначив, що гроші завжди можна знайти, в тому числі в західних донорів, якщо "грамотно вести перемовини". Крім цього, всередині країни також є ресурс.

"Достатньо ліквідувати схеми, які досі "кришують". За моїми підрахунками, 30-40 мільярдів гривень може отримати бюджет тільки на виводі з тіні "сірих айфонів". Я давно пропонував не прошивати їх, якщо вони ввезені неофіційно. Тож знайти гроші завжди можна. А ініціатива правильна. Держава має спрямовувати свої ресурси на підтримку та забезпечення своїх захисників", — пояснив депутат.

Україна зможе виплатити мільйони гривень для ЗСУ Фото: Getty Images

Економіст, координатор експертних груп "Економічної експертної платформи" Олег Гетьман зазначив у розмові з Фокусом, що Україна зможе виплатити мільйони гривень для ЗСУ.

"Нам, на щастя, цього року, окрім щорічних, які надаються у розмірі близько 35-40 мільярдів, привалили ще додаткові 50 мільярдів доларів, які будуть розбиті на два роки, — 25 і 26. Це кошти від заарештованих російських активів, які надаються як безповоротна допомога", — розповів Олег Гетьман.

Він уточнив, що держава має додаткові 25 мільярдів доларів на кожен рік, які уряд може використати на те, що вважає найважливішим та найпотрібнішим. Тоді як жодних обмежень щодо військового призначення цих коштів немає.

"Це можуть бути й додаткові контрактники, й додаткова зброя, й все, що завгодно. Тому проблем саме з коштами в нас, на щастя, немає", — додав економіст.

Економіст, директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський повідомив Фокусу, що поки не можна прогнозувати загальну суму, яка буде необхідна для реалізації ініціативи. Проте він вважає, що мільйони гривень для ЗСУ реально профінансувати, проте все залежить від кількості людей, яка підпаде під відповідні критерії.

"Одна справа, наприклад, це буде тисяча людей. Повірте, тисяча легко фінансується. Це приблизно мільярд гривень, для бюджету Міністерства оборони це не є значною сумою. Але разом з тим, якщо така кількість людей буде вже 40-50 тисяч, хоча малоймовірно, але це вже сума у 50 мільярдів — таке фінансування вже буде ускладнене", — пояснив Ілля Несходовський.

Експерт переконаний, що Україна могла б отримати більше додаткових коштів, зокрема, Київ може мати 27 мільярдів у якості податку на прибуток від "Енергоатому". Крім цього, за словами Несходовського, держава втратила мільярд гривень через те, що президент Зеленський понад місяць не підписує закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби. Також нині продовжують функціонувати тіньові схеми.

"Тому ресурси є, якщо захотіти. Але ми бачимо, що влада, навпаки, робить тринькання цих ресурсів та додатково не робить передбачених Конституцією України кроків, а саме підписання закону про підвищення акцизів, що дає можливість тютюновим корпораціям не сплачувати величезну суму грошей на армію", — зауважив він.

Нагадаємо, 11 лютого Фокус пояснював про нову ініціативу з контрактом для 18-24-річних українців. Зокрема, чи можна збільшити кількість військовослужбовців в армії за допомогою грошової мотивації.

Того ж дня речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів про процедуру та мету ініціативи "Контракт 18-24". Він зауважив, що нині шість бригад беруть участь в експериментальному проєкті.