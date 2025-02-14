Продление отсрочки через "Резерв+": в Минобороны рассказали о нюансах мобилизации 2025

Украинцы получили возможность подтверждать свои отсрочки от мобилизации онлайн. Однако процесс их обновления до сих пор не автоматизировали, и в министерстве объяснили, почему.

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В Минобороны ответили на самые популярные вопросы украинцев относительно отсрочек от мобилизации в приложении "Резерв+". Об этом известно из публикации заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко в Facebook.

Отсрочка от мобилизации: почему не продлевается автоматически

Когда пользователь подает запрос на отсрочку через "Резерв+", реестр "Оберіг" запрашивает данные в других реестрах, чтобы подтвердить наличие оснований для ее получения. Наполнение реестров и взаимодействие между ними при этом требует тщательной межведомственной работы и требует времени.

Однако представитель министерства подтвердила, что постановление №560 предусматривает автоматическое продление отсрочек "при наличии технической возможности". Она заверила, что команда активно работает над тем, чтобы обеспечить это.

Отсрочка от мобилизации: почему выдают на 3 месяца, а не год

Черногоренко объяснила, что отсрочка предоставляется до конца объявленной мобилизации. При этом военное положение и мобилизацию продлевают новым указом каждые 90 дней, поэтому основания снова проверяются.

В то же время заместитель министра отметила, что лицам с досмертной инвалидностью, которые имеют пенсионное удостоверение, отсрочки будут возобновляться автоматически. Единственное условие — сохранение основания в реестре Пенсионного фонда.

"Работаем над тем, чтобы сделать эту функцию доступной для всех людей с инвалидностью", — отметила чиновница.

Отсрочка от мобилизации: почему не продлевают студентам

Предоставление отсрочек до конца семестра усложняет то, что в каждом образовательном учреждении индивидуальный график обучения. В то же время четкого определения семестра в законе еще нет.

"Поэтому в "Резерв+" отсрочка предоставляется до конца мобилизации. После этого, если студент продолжает обучение, отсрочка продлевается автоматически", — добавила Черногоренко.

Напомним, в Украине запустили проект "Контракт 18-24", предложив молодым гражданам денежное вознаграждение за добровольное вступление в ВСУ на один год. Рекрутер Денис Швыдкий рассказал, что новобранцы будут служить в Донецкой области.

Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, как будут отбирать добровольцев для подписания "Контракта 18-24" и кому будут отказывать в армии.