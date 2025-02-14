Пришла повестка лицу с отсрочкой: юрист рассказал, как действовать

Юрист Дмитрий Дончак отметил, что если не забрать повестку с почты, она будет считаться врученной и неявка может привести к ответственности.

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Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине военнообязанные могут получать повестки не только лично, но и через почтовую службу. Их могут прислать даже мужчинам, которые имеют отсрочку от призыва. Юрист Дмитрий Дончак на портале B2B Consult рассказал, что делать в случае получения такого письма.

По словам специалиста, что отправить повестку гражданину с отсрочкой могут через:

путаницу с данными у территориального центра комплектования и социальной поддержки;

невнесение информации об отсрочке.

Правовед добавил, что в случае наличия отсрочки от мобилизации не стоит беспокоиться о письме от военкомата с повесткой. Однако если его не забрать, повестка будет считаться врученной при любых обстоятельствах. Это может привести к ответственности.

"Как следствие — вы не знаете, что там в письме, а ТЦК (если это письмо от них, и если в письме повестка) будет считать, что мужчина не выполняет их законные требования. Последствия: мужчину оштрафуют и внесут в розыск", — отметил юрист.

Дмитрий Дончак посоветовал в любом случае забрать письмо. После его получения стоит прийти в ТЦК и показать документ, подтверждающий отсрочку.

Ранее юристы рассказывали, сколько действует отсрочка от мобилизации. Некоторым отсрочка может быть продлена автоматически, а некоторые будут ограничены в сроках.

Также правоведы отмечали, кто имеет право на отсрочку в 2025 году. Срок ее действия зависит от вида.