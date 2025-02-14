Прийшла повістка особі з відстрочкою: юрист розповів, як діяти

Юрист Дмитро Дончак наголосив, що якщо не забрати повістку з пошти, вона вважатиметься врученою і неявка може призвести до відповідальності.

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Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні військовозобов'язані можуть отримувати повістки не лише особисто, але й через поштову службу. Їх можуть надіслати навіть чоловікам, які мають відстрочку від призову. Юрист Дмитро Дончак на порталі B2B Consult розповів, що робити у випадку отримання такого листа.

За словами фахівця, що відправити повістку громадянину з відстрочкою можуть через:

плутанину з даними у територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

невнесення інформації про відстрочку.

Правознавець додав, що в разі наявності відстрочки від мобілізації не варто турбуватись про лист від військкомату з повісткою. Однак якщо його не забрати, повістка буде вважатися врученою за будь-яких обставин. Це може призвести до відповідальності.

"Як наслідок — ви не знаєте, що там у листі, а ТЦК (якщо це лист від них, і якщо в листі повістка) вважатиме, що чоловік не виконує їхні законні вимоги. Наслідки: чоловіка оштрафують і внесуть у розшук", — зазначив юрист.

Дмитро Дончак порадив в будь-якому випадку забрати лист. Після його отримання варто прийти до ТЦК та показати документ, що підтверджує відстрочку.

Раніше юристи розповідали, скільки діє відстрочка від мобілізації. Деякому відстрочка може бути продовжена автоматично, а деякі будуть обмежені в строках.

Також правознавці зазначали, хто має право на відстрочку у 2025 році. Термін її дії залежить від виду.