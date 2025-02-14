Нарушение мобилизации в Украине: юристы назвали 8 причин, почему могут объявить в розыск
Мужчин, которые нарушают правила учета или закон о мобилизации, объявляют в розыск. Однако речь идет не об уголовном розыске, и с него можно сняться.
Нарушителей мобилизации 2025 объявляют в розыск. Но речь идет не об уголовном розыске, этих людей только должны задержать и доставить в ТЦК полицейские. Также в таких случаях накладывают штраф. В юридической компании INSEININ поделились нюансами, о которых следует знать военнообязанным.
Мобилизация 2025: за что могут подать в розыск
Юридическим основанием для обращения в полицию для розыска военнообязанного полицией является нарушение правил воинского учета или закона о мобилизации.
Чаще всего причины таковы:
- лицо не стоит на учете по адресу регистрации места жительства;
- военнообязанный не стоит на воинском учете на работе или месте учебы;
- гражданин проигнорировал повестку, врученную лично, по почте, на работе или месте учебы;
- мужчина проигнорировал направление на ВВК;
- не уточнены военно-учетные данные;
- уклонение от воинского учета;
- уклонение от призыва;
- уклонение от постановки на учет военнообязанных.
Когда выявляют одно из таких нарушений, ТЦК обращается в полицию, и человека объявляют в розыск. Данные о правонарушении при этом вносятся в Единый госреестр военнообязанных, а в электронном ВОД нарушителя появляется отметка о "выявленных нарушениях правил воинского учета".
Мобилизация 2025: что будет, когда разыщут
Разысканных нарушителей задерживают полицейские и доставляют в ТЦК. Там на них составляют протоколы, выписывая постановления о привлечении к административной ответственности.
Военкомат может проверить, имеет ли гражданин основания для отсрочки, и направить его на ВВК с целью дальнейшей мобилизации. При этом украинцы, которые были объявлены в розыск, не могут быть забронированы, а тем, кто находится за границей, отказывают в оформлении документов.
Мобилизация 2025: как сняться с розыска
Снятие с розыска происходит только в одном случае — после назначения штрафа, то есть после постановления о привлечении к ответственности. Важно, что это невозможно без личного присутствия самого нарушителя, то есть сняться с розыска дистанционно нельзя.
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