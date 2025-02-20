Незаконна мобілізація ТЦК: юрист розповів, як діяти в цьому випадку

Правознавець Дмитро Франчук розповів, що оскаржити рішення військкомату можна безпосередньо через ТЦК або ж шляхом подання скарги до суду.

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В умовах воєнного стану в Україні військовозобов'язаного можуть мобілізувати до лав Збройних сил України. Однак в разі порушення процедури особа має право оскаржити прийняте рішення. Юрист Дмитро Франчук для "РБК-Україна" розповідав, що це можна зробити через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки й шляхом подачі скарги в суд.

Як оскаржити рішення через ТЦК

Підставами для оскарження Дмитро Франчук називає:

наявність в особи бронювання;

непридатність до служби за станом здоров'я;

наявність дружини з інвалідністю;

наявність трьох і більше неповнолітніх дітей;

порушення процедури вручення повістки тощо.

"Якщо ви вважаєте, що рішення про мобілізацію ухвалене з порушеннями, наприклад, є підстави для відстрочки або вас мобілізували незаконно, можна подати скаргу до ТЦК та СП", — пояснює Франчук.

Для оскарження рішення варто звернутись до відповідного ТЦК із письмовою заявою та документами, що підтверджують підстави для відстрочки (медичні довідки, документи про догляд за особою з інвалідністю, документи про навчання тощо). Військкомат повинен розглянути питання та надати письмову відповідь.

"ТЦК може самостійно скасувати помилкове рішення, але часто справу доводиться вирішувати в суді", — говорить юрист.

Звернення зі скаргою до суду

Якщо ТЦК не скасував рішення, його можна оскаржити в суді протягом 6 місяців з моменту отримання. Для цього особа повинна:

подати адміністративний позов до окружного адміністративного суду за місцем розташування ТЦК з указанням норм, які були порушені військкоматом;

разом з позовом подати відповідні докази — це може бути витяг, документи про сімейний стан або ж медичні довідки;

після суд може призупинити дію рішення на час розгляду справи.

Слід зазначити, що в Україні призивають осіб віком від 25 до 60 років. Однак у деяких окремих випадках мобілізувати можуть також особу молодше 25 років. Юристи раніше розповідали, в яких випадках це можливо.

Нагадаємо, що в умовах воєнного стану не можуть мобілізувати людину з інвалідністю ІІІ групи. Юристи уточнили, що законодавством загалом передбачається право на відстрочку для осіб з інвалідністю без уточнення групи.